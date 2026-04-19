24. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali coşkulu açılışla başladı

24. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali'nin (CFD) lansmanı sinemaseverlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Tamamen dolu bir salon ve yüksek enerjili bir atmosferle gerçekleşen 24.CFD, 17 Nisan Cuma günü Limassol'daki Rialto Tiyatrosu'nda kapılarını resmen açarak bu yılki etkinliğe güçlü bir başlangıç ​​yaptı. Evita Ioannou tarafından tasarlanan ve yönetilen tören, hayatı çelişkili, içgüdüsel ve özür dilemeden canlı bir şey olarak kucakladı. Yıkım görüntüleriyle dolu bir dünyada, performans kendi "yıldız anını" eğlenceli bir şekilde geciktirerek, anlam ve özgünlük arayışımız üzerine incelikli ve mizahi bir yansıma sundu.

Gecede festival direktörleri Petros Charalambous ve Argyro Nicolaou geleneksel festivalin sunumunu yaparken Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki Kassianidou ve Limasol Belediye Başkanı Yiannis Armeftis’in de birer hitap konuşması yaptı.

Uluslararası, Yunan ve Kıbrıs sinemasından referansları ham, punk esintili bir enerjiyle harmanlayan tören, coşku ve sıcaklıkla karşılık veren izleyicilerde güçlü bir yankı uyandırdı. Net cevaplar sunmak yerine, izleyicileri deneyime teslim olmaya davet etti ve tıpkı hayatın kendisi gibi sinemanın da derinden hissedilebilmesi için her zaman açıklanmaya ihtiyaç duymadığını hatırlattı.

Bu ivme, Myrsini Aristidou'nun Kıbrıs filmi Hold Onto Me'nin (Κράτα με) merakla beklenen prömiyeriyle devam etti. Gösterim de aynı derecede etkileyiciydi, izleyicileri derinden etkiledi ve festivalin çağdaş Kıbrıs sinemasını destekleme ve sergileme konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdünü doğruladı.

Gece Rialto Tiyatrosu'nun arka avlusunda geleneksel Açılış Partisi ile kutlama havasında sona erdi. Film yapımcıları, sektör profesyonelleri ve izleyiciler, DJ Pueblo Franco'nun canlı setinin gecenin enerjisine mükemmel bir şekilde uyduğu sıcak ve şenlikli bir atmosferde festivalin başlangıcını kutlamak için bir araya geldi.

