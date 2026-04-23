Adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki karşılıklı geçişlerin başlaması üzerinden tam 23 yıl geçti.

Kıbrıslı Türklerin 2000'li yılların başında meydanlara inip, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüm için güçlü bir irade ortaya koyması, ani alınan kararla karşılıklı geçişlerin yapılmaya başlanmasına neden olmuştu. 23 Nisan 2003 günü adanın iki tarafından da birçok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Ledra Palace geçiş noktasına akın etmiş, o gün tarihi anlara sahne olmuştu.

İlk olarak, 23 Nisan 2003 tarihinde Ledra Palace geçiş noktasıyla başlayan karşılıklı geçişler, sonrasında Lokmacı, Kermiya, Bostancı, Apliç ve Derinya noktalarının geçişlere açılmasıyla devam etti.

23 Nisan 2003 tarihi öncesinde Ledra Palace, Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından sınırlı sayıda geçişler yapılabiliyordu.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle karşılıklı geçişlere bir süre ara verilmişti. Dünyanın her yerinde sokağa çıkma yasaklarının hafifletilmeye başlamasıyla birlikte yeniden geçişler başlamış ancak bir süre test ve aşı yapılması zorunlu kılınmıştı.