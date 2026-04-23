23 Nisan YDÜ kampüslerinde coşkuyla kutlandı

Bayramı bu yıl da renklerin, neşenin ve coşkunun buluştuğu unutulmaz bir şölene dönüştü. Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocukların enerjisiyle hayat bulan kutlamalar, Yakın Doğu Oluşumu’nun Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi kampüslerini de şölen alanına dönüştürdü. Hafta boyunca süren etkinliklerle adım adım büyüyen coşku, miniklerin heyecanı ve ailelerin yoğun katılımıyla zirveye ulaştı.

Lefkoşa’da coşku zirvede!

23 Nisan, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bu yıl da büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Hafta boyu süren ve 21 ve 22 Nisan’da Büyük Kütüphane’de düzenlenen Okul Öncesi etkinlikleriyle başlayan tören coşkusu; 23 Nisan’da ise Yakın Doğu İlkokulu’nda gerçekleştirilen törenle doruğa ulaştı.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve gün boyu süren etkinlikler çocuklara unutulmaz anlar yaşatırken, ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda sahne performansları büyük alkış aldı. 23 Nisan’da Yakın Doğu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen kutlamaların ilk bölümünde, Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri sahneye çıkarak hazırladıkları dans ve gösterileri sergiledi. Şiir dinletileri, halk oyunları ve dans gösterileriyle 23 Nisan coşkusu sahneye taşındı. Tören; Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Okullardan sorumlu Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Yakın Doğu Okul Öncesi miniklerinin hazırladığı gösteriler de izleyenlerden büyük beğeni toplarken, renkli kostümleri ve enerjileri büyük alkış aldı. Öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de sergilediği performanslar, ailelerine duygu dolu ve gurur verici anlar yaşattı.

Gösterilerin tamamlanmasının ardından çocuklar ve aileleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü İKAS Süpermarket önünde gün boyu ücretsiz devam eden kutlamalarda eğlence dolu saatler geçirdi. Festival tadında düzenlenen alanda atlı karınca, eğlence ekibi, yüz boyama, balon katlama, mini disco & sahne oyunları ve illüzyon gösterisi yer alırken; yiyecek-içecek, oyuncak satış ve kırtasiye standları da etkinlik alanına hareket ve canlılık kattı. Sürpriz etkinlikler ve çeşitli oyunlarla desteklenen program, bayram coşkusunu kampüs geneline yaydı. Kutlamalar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemine yakışır şekilde, çocukların neşesi ve coşkusuyla tamamlandı.

En büyük önceliğimiz öğrencilerimiz!

23 Nisan’ın bir milletin çocuklarına duyduğu inancın, umudun ve yarınlara olan güveninin en anlamlı ifadesi olduğunu belirten Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu kıymetli gün, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta hayat buluyor” ifadelerini kullandı. Çocukların düşünen, üreten ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yapan Coşar, “Bizler Yakın Doğu İlkokulu ailesi olarak, çocuklarımızı yalnızca akademik başarıyla değil; özgüveni yüksek, değerlerine bağlı ve çağın gerektirdiği donanımlara sahip bireyler olarak yetiştirmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.

23 Nisan etkinliklerinin sadece bir gösteri olmadığını vurgulayan Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü Rahme Kavaz ise “Bu etkinliklerde önceliğimiz; her çocuğun sürece dahil olması, kendini mutlu hissetmesi ve gönüllü katılım göstermesidir. Çocuklarımızın coşkusu ve mutluluğu bizler için en büyük kazanımdır” dedi. Bu anlamlı günün hazırlık sürecine katkı koyan tüm öğretmen, veli ve Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür eden Kavaz, “Bizler, çocuklarımızı Atatürk ilke ve değerlerine bağlı, sevgi ve güven ortamında yetiştirirken onların her türlü ihtiyacını zamanında karşılamayı öncelik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeniboğaziçi’nde gurur anları!

23 Nisan kutlamalarının bir diğer durağı ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’ydu. Miniklerin sahnelediği danslar, şiirler ve renkli gösteriler izleyenlerden büyük alkış alırken, bayram coşkusu Yeniboğaziçi kampüsünde de gün boyu hissedildi. Ailelerin yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, çocukların sergilediği performanslar hem gururlandırdı hem de duygu dolu anlar yaşattı.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu Müdürü Esen Bahadır, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümünü ve dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan’ı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara duyduğu inanç, geleceğin onların ellerinde yükseleceğinin en açık göstergesidir” dedi.

Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Bahadır, “Bizler, çocuklarımızı Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çünkü onların aydınlanması, toplumun da aydınlanması demektir” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi Müdürü Berna Egemen ise 23 Nisan’ın çocuklara verilen değerin en anlamlı göstergesi olduğunu belirterek, “Bu özel gün, Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin en güçlü ifadesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olması, onların ne kadar kıymetli olduğunun en güzel göstergesidir” dedi.

Çocukların sahnedeki performanslarının gurur verici olduğunu ifade eden Egemen, “Her bir çocuğumuzun gözlerindeki ışık, geleceğimizin ne kadar aydınlık olacağının habercisi. Sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Öğretmenlere ve velilere katkılarından dolayı teşekkür eden Egemen, “Sevgiyle büyüyen, değer verilen her çocuk; umut dolu bir geleceğin temelidir” ifadelerini kullanarak tüm çocukların bayramını kutladı.

Girne’de bayram rüzgarı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Girne’de de büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı. Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli gösteriler, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şiirler, danslar ve sahne performanslarıyla bayram ruhu sahneye taşınırken, çocukların enerjisi ve heyecanı tüm programa damgasını vurdu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, öğrencilerin sergilediği performanslar uzun süre alkışlandı.

Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi Müdürü Beyza Kılınç, 23 Nisan’ın dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çekerek, “Bu anlamlı günü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımızın bu özel gün için büyük bir heyecan ve özveriyle hazırlanması bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır” dedi.

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü Canan Gürkan ise 23 Nisan’ın, çocuklara duyulan güvenin ve geleceğe olan inancın en anlamlı göstergesi olduğunu belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Sizler bu ülkenin yarınlarısınız ve gözlerinizdeki umut, geleceğimizi aydınlatacaktır” dedi.