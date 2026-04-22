23 Nisan İskele’de erken başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da İskele’de erken başladı. İskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, bölge okullarında eğitim gören çocuklar lunapark eğlencesiyle bayram coşkusunu doyasıya yaşıyor. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da lunapark alanını ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İskele’de erken başladı. İskele’de geleneksel hale gelen 23 Nisan eğlencesi, bu yıl da çocukların yüzünü güldürdü. 20-21 Nisan tarihlerinde başlayan etkinlikler, 24 Nisan’da da devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, öğretmenleri eşliğinde lunapark alanına getirilen çocuklar gün boyu çeşitli oyun alanlarında eğlenme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklara dondurma ikramı da yapıldı. Lunapark eğlencesine bölge okullarından İskele Maarif Anaokulu,

Ötüken Özel Eğitim Okulu, Şehit İlker Karter İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet Okulu İskele öğrencileri katılıyor.

Sadıkoğlu: “23 Nisan yalnızca bayram değil, çocuklara verilen değerin göstergesi”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da lunapark alanını ziyaret ederek çocukların sevincine ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Sadıkoğlu, öğretmenlerle de sohbet etti. Başkan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü, çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturacak lunapark eğlencesi ile kutlamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.