“2026’da hayat pahalılığı artışlarının büyük kısmı kamuya gidebilir”

Meclis kürsüsünde konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, 2026’nın ilk altı ayında oluşacak hayat pahalılığının sigorta emeklisi, asgari ücretli, kamu çalışanı ve kamu emeklisine yansıtılmayıp 2011’deki gibi dondurulma ihtimali olup olmadığını sordu.

Barçın, asgari ücretlinin hâlâ vergiden muaf olmadığını vurgulayarak, vergi matrahlarının artırılmaması ve kişisel indirimlerin kaldırılması durumunda hayat pahalılığı artışlarının yarısından fazlasının kamu maliyesine gideceğini söyledi.

Barçın, Maliye Bakanı’nın halkın önüne çıkıp “2026’da oluşan hayat pahalılığı maaşlara yansımayacak” diyemediğini de ifade etti.