2024’te güneyde trafik kazalarındaki ölümler Avrupa ortalamasının altında
Kıbrıs’ın güneyinde, 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin, Avrupa ortalaması altında olduğu belirtildi.
Kıbrıs’ın güneyinde, 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin, Avrupa ortalaması altında olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak adanın güneyinde 2024 yılında 42 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun da 2024 yılında kazalarda 44 kişinin öldüğü Avrupa ortalamasının altında olduğunu yazdı.
