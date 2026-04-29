“2017’den beri hazır olan tüzük neden yürürlüğe girmiyor?”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), 2017 yılında hazırlanarak ilgili bakanlığa sunulan İş Yeri Hekimliği Tüzüğü’nün aradan geçen yıllara rağmen hâlâ yürürlüğe konulmamasını eleştirdi. Birlik, yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerinin bu alandaki boşluğun sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “2017 yılında Birliğimiz ve hukukçuların katkılarıyla hazırlanarak ilgili bakanlığa sunulan İş Yeri Hekimliği Tüzüğü’nün aradan geçen süreye rağmen halen yürürlüğe konulmamasını anlamakta zorlanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği alanında temel bir düzenleme olan tüzüğün gecikmesinin sahada önemli bir boşluk yarattığı belirtilerek, “Ülkede yaşanmaya devam eden iş kazaları ve işçi ölümleri, bu alandaki eksikliklerin sürdüğünü göstermektedir” denildi.

Birlik, iş yeri hekimliği uygulamasının çalışanların sağlık takibinin yapılması, meslek hastalıklarının erken tespiti ve iş kazalarının önlenmesi açısından gerekli olduğunu belirterek, “Bu nedenle ilgili tüzüğün daha fazla gecikmeden yürürlüğe konulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, söz konusu tüzüğün Bakanlar Kurulu onayından geçerek yürürlüğe girmesi halinde, iş yeri hekimliği uygulamalarının yasal zemine oturtulmasına önemli katkı sağlayacağına işaret edilerek, kamu otoritelerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki düzenlemeleri önceliklendirmesi gerektiği kaydedildi.

Birlik, konuya ilişkin sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti, ayrıca yaklaşan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı da kutladı.