"1963'ten beri gündemimizde olan Kıbrıs meselesi çözülmelidir"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1963'ten bu yana gündemlerinde olan Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme varılmasının zamanının çoktan geldiğini kaydetti.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurul Toplantısı için İstanbul'da bulunan meclis başkanları ile delegasyon temsilcileri onuruna Dolmabahçe Sarayı'nda akşam yemeğinde konuşan Erdoğan, Kıbrıs sorunuyla ilgili, "Buradan bir kez daha Kıbrıs Türklerinin maruz bırakıldığı hukuksuz izolasyonun artık sona ermesi gerektiği çağrısında bulunuyor, sizlerden de bu konuda destek beklediğimizi dile getirmek istiyorum" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu akşam yemeği öncesinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmişti.