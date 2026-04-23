19 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.15 sıralarında, Dörtyol’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatın altıncı katındaki balkonda bulunan ve ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 19 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahıs kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.