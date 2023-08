Ayşe GÜLER

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan yüzbinlerce TL’lik mevduat, zaman aşımına uğradı.

Resmi verilere göre; 17 bankada 575 kişiye ait 2 milyon 796 bin 119 TL, 15 bankada 96 kişiye ait 164 bin 734 Euro, 16 bankada 233 kişi 371 bin 387 Sterlin, 15 bankada 117 kişiye ait 215 bin 518 Dolar unutuldu.

Mevduat listeleri KKTC Merkez Bankası tarafından yayımlandı, 1 yıl içerisinde sahipleri tarafından aranması istendi.

Yasa gereği; Resmi Gazete'de ilan edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilecek.

Türk Lirası Hesapları…

17 bankada 575 kişiye ait 2 milyon 796 bin 119 TL

Verilere göre; 17 bankada 575 kişiye ait Türk Lirası hesaplarında 2 milyon 796 bin 119 TL 10 yıldır herhangi bir işlem yapılmadı.

Buna göre zaman aşımına uğrayan en fazla Türk Lirası hesabı, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nda

Söz konusu bankada 316 kişiye ait, toplamda 678 bin 120 TL ‘unutuldu’.

Liste şöyle: TC Ziraat Bankası: 17 kişi, 34.232 TL, Türkiye Halk Bankası: 5 kişi, 5.529 TL, Türk Ekonomi Bankası: 4 kişi, 12.221 TL, TC Garanti Bankası: 5 kişi, 22.100 TL, Türkiye İş Bankası: 316 kişi, 674.120 TL, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 2 kişi, 25.128 TL, K. Türk Kooperatif Merkez Bankası: 316 kişi, 678.120 TL, Türk Bankası: 34 kişi, 141.561 TL, Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10 kişi, 12.277 TL, Asbank Ltd: 1 kişi, 761 TL, Kıbrıs İktisat Bankası: 58 kişi, 645.591 TL, Nova Bank: 1 kişi, 2199 TL, Creditwest Bank: 22 kişi, 164.697 TL, Near East Bank: 12 kişi, 29.151 TL, Universal Bank: 18 kişi, 201.715 TL, Albank: 11 kişi, 403.388 TL, Bankmore Ltd: 8 kişi, 67.784 TL.

Euro hesapları:

96 kişiye ait 164 bin 734 Euro

15 farklı bankalarda, ‘Euro’ hesaplarında 96 kişiye ait 164 bin 734 Euro ile ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı, zaman aşımına uğradı.

Resmi verilere göre; unutulan Euro hesaplarının en çok Türkiye İş Bankası’nda olduğu görüldü.

Bu bankada 34 kişiye ait 22 bin 324 Euro ile ilgili herhangi bir işlem yapılmadı.

Unutulan Euro hesapları şöyle: TC Ziraat Bankası: 5 kişi, 2647 Sterlin, TEB: 2 kişi, 1206 Euro, TC Garanti Bankası: 1 kişi, 3787 Euro, TC İş Bankası: 34 kişi, 22.324 Euro, Vakıflar Bankası: 3 kişi, 2873 Euro, Türk Bankası: 4 kişi, 3296 Euro, Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası: 4 kişi, 2528 Euro,

Asbank: 2 kişi, 173 Euro, Kıbrıs İktisat Bankası: 18 kişi, 19.978 Euro, Creditwest Bank: 6 kişi, 1602 Euro, Akfinans Bank: 1 kişi, 202 Euro, Universal Bankası: 6 kişi, 3765 Euro, Bankmore: 1 kişi, 242 Euro, Albank: 1 kişi, 17.511 Euro.

Sterlin hesapları:

371 bin 387 Sterlin

16 farklı bankada, 233 kişi 371 bin 387 Sterlin’in ‘unutulduğu’ görüldü.

10 yıldan fazladır işlem yapılmayan bankalar arasında başı Kıbrıs İktisat Bankası çekti, bu bankada ‘unutulan’ para 90 bin 497 Sterlin.

Diğer bankaların Sterlin hesaplarında 10 yıldan fazla süredir işlem yapılmayan hesap sayısı ve miktarlar şöyle: TC Ziraat Bankası: 4 kişi, 6.756 Sterlin, TC Halk Bankası: 3 kişi, 203 Sterlin, Garanti Bankası: 10 kişi, 30.240 Sterlin, Kooperatif Merkez Bankası: 6 kişi, 3.362 Sterlin, Türk Bankası: 29 kişi, 17.251 Sterlin, Vakıflar Bankası: 3 kişi, 37.043 Sterlin, Koop: 14 kişi, 3805 Sterlin, Türk Bankası: 21 kişi, 30.330 Sterlin, Limasol Bankası: 6 kişi, 27.620 Sterlin, Creditwest Bank: 12 kişi, 3.525 Sterlin, Near East Bank: 4 kişi, 1502 Sterlin, Şeker Bank: 1 kişi, 224 Sterlin, Akfinans Bankası: 10 kişi, 13.079 Sterlin, Albank: 13 kişi, 39.894 Sterlin, Universal Bank: 10 kişi, 18.431 Sterlin.

Dolar hesapları…

117 kişiye ait 215 bin 518 dolar

KKTC Merkez Bankası, bankalarda dolar hesaplarında uzun yıllardır işlem görmeyen hesapları da kalem kalem paylaştı.

Buna göre; 15 bankada 117 kişiye ait 215 bin 518 Dolar hesabıyla ilgili 10 yıldır işlem yapılmadı.

Bankaların listesi şöyle: TC Ziraat Bankası: 5 kişi, 1693 Dolar, Türk Ekonomi Bankası: 1 kişi, 159 dolar, Türkiye İş Bankası: 77 kişi, 148.522 Dolar, Kıbrıs Vakıflar Bankası: 2 kişi, 876 Dolar, Türk Bankası: 1 kişi, 2.966 Dolar, Limasol Türk Kooperatif Bankası: 1 kişi, 52 Dolar, Asbank Ltd: 1 kişi, 54 Dolar, İktisat Bank Bank: 14 kişi, 41.167 Dolar, Creditwest Bank: 1 kişi, 50 Dolar, Akfinans: 1 kişi, 1047 Dolar, Universal Bank: 3 kişi,3664 Dolar, Bankmore: 1 kişi, 3138 Dolar, Albank: 3 kişi, 1.677 Dolar, Highrise Bank: 1, 9518 Dolar.