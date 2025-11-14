“14 aydır hiçbir adım atılmadı, çocuklar ve öğretmenler risk altında”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitimde fırsat eşitliği ve güvenli öğrenme ortamları için yıllardır verdikleri mücadelenin bir parçası olarak, okulların içinde bulunduğu olumsuz durumu yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Maviş, özellikle Lefke İstiklal İlkokulu’nun deprem riski altındaki yapısına rağmen 14 aydır hiçbir adım atılmamasını büyük bir ihmal olarak değerlendirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in açıklamasında paylaşılan görüntüler ve mevcut durum, eğitim sistemindeki eşitsizliklerin derinleştiğini ortaya koyuyor. Bir yanda Atatürk’ün sözlerinin yer aldığı tarihi okul binası, diğer yanda yağmur altında su birikintileri içinde kalan konteyner sınıfların bulunduğuna dikkat çeken Maviş, “Bu iki manzara ülkemizdeki eğitim politikalarının tıkanmışlığını ve karar vericilerin duyarsızlığını gözler önüne seriyor” dedi.

“Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz her gün risk altında”

Açıklamada, Şampiyon Melekler’in kaybedildiği felaketin üzerinden 1013 gün, Lefke İstiklal İlkokulu’nun deprem fizibilite raporunun tamamlanmasının üzerinden ise 14 ay geçtiği hatırlatıldı. Buna rağmen okulda henüz güçlendirme veya yeniden inşa çalışmalarının başlatılmadığı vurgulandı.

Maviş, bu gecikmenin çocukların ve öğretmenlerin risk altında eğitim görmeye devam etmesi anlamına geldiğini belirterek, “Bu kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

“Konteyner sınıflar kalıcı bir çözüm değildir”

Baf açıklarında yaşanan 5.4 büyüklüğündeki son depremin bölgede endişeleri artırdığını ifade eden Maviş, kullanım dışı bırakılan binaların tehlike arz ettiği ortamda konteyner sınıfların kalıcı çözüm gibi dayatılmasını “yanlış ve vicdan dışı” bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Burak Maviş, 1580 yılında Piri Paşa Sıbyan Okulu olarak faaliyet göstermeye başlayan, 1953’te ise yeni binasına taşınan Lefke İstiklal İlkokulu’nun, 500 yıllık eğitim kültürüne sahip bir bölgeye hizmet verdiğine dikkat çekti, “Bu köklü geleneğe rağmen çocuklara geçici çözümlerle eğitim verilmeye çalışılması toplumsal vicdana aykırıdır” dedi.

“Lefke halkına yapılan bu haksızlık son bulmalı”

Maviş açıklamasında, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin duyarsızlığının ve çözüm üretmemesinin artık kabul edilemez bir noktaya geldiği ifade etti, “Sıbyan mektebinden günümüze uzanan köklü eğitim geleneğine sahip Lefke halkına reva görülen bu tablo, adaletsizlik ve ihmalkârlığın göstergesidir” şeklinde görüş bildirdi.

KTÖS 17 Kasım’da Lefke’de eylemde

KTÖS, Lefke İstiklal İlkokulu’ndaki güçlendirme çalışmalarının neden başlamadığını sorgulamak ve yetkilileri göreve çağırmak amacıyla 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da okul önünde ailelerle birlikte olacağını duyurdu.

Sendika, tüm duyarlı kesimleri “eğitimdeki bu adaletsizliği yerinde görmek ve çocukların yanında olmak için Lefke’ye davet etti.”