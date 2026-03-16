1300 gün kaçak yaşam sürdü

Kıbrıs’ın kuzeyinde “İkamet İzinsiz Kalma” suçundan tutuklanan S.M.A,” mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serhan Yıldıran mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 12 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde Göç İdaresi ekipleri ile Muhaceret Şubesi ekipleri tarafından tespit edilen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 20 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 1300 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ihraç edilebilmesi için yazışmalar yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.