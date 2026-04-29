“112 sistemi çöküşün eşiğinde, halk sağlığı bilinçli şekilde feda edildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde yaşanan personel krizinin, hükümetin geri çektiği Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın doğrudan sonucu olduğunu belirterek, yaşananları “halk sağlığının göz göre göre kurban edilmesi” olarak nitelendirdi.

Besim, bir yıl önce Meclis’te ele alınan Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın aylar süren titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Söz konusu yasanın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nden otomasyona, kalite standartlarından kan bankasına kadar sağlık sisteminin birçok temel unsurunu düzenlediğini ifade etti.

Açıklama şöyle:

Bu bir ihmal değil. Bu, sağlığın göz göre göre kurban edilmesidir.

Bir yıl önce Meclis’te Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nı çalıştık.

Aylarca… Titizlikle…

Bu yasa;

* 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ni,

* Otomasyonu, kaliteyi, kan bankasını

ve sağlık sisteminin birçok temel unsurunu düzenliyordu.

En kritik başlıklardan biri ise şuydu:

112’nin personel yapısı çökmek üzereydi.

Bunu gördük.

Ve yasaya açıkça yazdık: Daha fazla paramedik, daha fazla ambulans şoförü, daha fazla sağlık çalışanı.

Yasa oy birliğiyle komiteden geçti.

Genel Kurul’a geldi.

Ve sonra…

Hükümet yasayı geri çekti.

Neden?

Çünkü aynı yasanın içinde yer alan tıpta uzmanlık eğitiminin sınavla yapılması düzenlemesi kabul edilmedi.

Biz ne yaptık?

Çağdaş dünyaya uygun, merkezi ve bilimsel bir sınav sistemi koyduk.

Uzmanlık eğitimi verecek kurumlara ciddi kriterler getirdik.

Ama bir ısrar vardı:

Sınavsız, keyfi bir sistem.

Sağlıkta örgütlü tüm yapılar “olmaz” dedi.

Tabipler Birliği, Tıp-İş, Serbest Hekimler Birliği diğer sağlık örgütleri itiraz etti.

Bilim “olmaz” dedi.

Ama bu inat yüzünden yasa kaldı.

Ve bugün…

Sağlık Bakanlığı’nın kendi yazısı elimizde.

Açık açık diyor ki:

* 112 hizmetleri hemşireler üzerinden yürütülüyor

* Emekliliklerle ciddi personel açığı oluştu

* Mevcut hemşirelerin yükü arttı

* 112 nöbetleri sıklaştırıldı

* Temel Sağlık Hizmetleri aksıyor

* Ve çözüm olarak “gönüllü hemşire” aranıyor

Bu ne demektir biliyor musunuz?

Bu, bir devletin en hayati alanında

“artık sistemi sürdüremiyorum” demesidir.

Bu yazı bir uyarı değil.

Bu yazı, çöküşün resmi belgesidir.

Artık açık konuşalım:

112’yi düzenleyecek yasa, tıp eğitimini sınavsız yapmak isteyen bir anlayışa kurban edilmiştir.

Ve bugün bunun bedelini toplum ve iş yükü altında ezilen sağlık çalışanları ödüyor.

Bu bir ihmal değildir.

Bu bir hata değildir.

Bu, bir zümrenin isteğini yapmak uğruna halk sağlığının bilinçli şekilde feda edilmesidir.

Ve bunun sorumluluğu açıktır.

Sağlık Bakanlığı yönetememektedir.

Sistem çökmüştür.

Ve bu çöküşün sahipleri vardır.