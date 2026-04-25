“1 Mayıs’a kadar ödenmediği taktirde yasal eylem hakkımızı kullanacağız”

Kamu çalışanlarının ek mesai ödemelerinin yapılmadığını belirten sendikalar, 1 Mayıs’a kadar ödeme yapılmaması halinde 4 Mayıs’tan itibaren ek mesaiye kalmayacaklarını açıkladı.

KTAMS, KAMU-SEN, GÜÇ-SEN, KAMU-İŞ, K.T. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile TIP-İŞ, yaptıkları ortak açıklamada, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için mesai saatleri dışında görev yapan çalışanlara yasalar çerçevesinde ek mesai ödeneği verilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, çalışanların ailelerinden ve sosyal yaşamlarından fedakârlık yaparak yürüttükleri hizmetlerin karşılığında ödemelerin zamanında yapılmadığı belirtilerek, “Çalışanların ek mesai ödemeleri zamanında yapılmayarak hak gaspına neden olunmaktadır” denildi.

Sendikalar, Maliye Bakanlığı’nın ek mesai ödenekleri için kendi belirlediği takvime dahi uymadığını belirterek, Ocak ayından bu yana bekleyen ödemelerin en geç 1 Mayıs 2026’ya kadar yapılmaması halinde, 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren çalışanların ek mesaiye kalmayacağını ve her türlü yasal eylem hakkını kullanacağını duyurdu.