“+1 Kafe” Hayata Dokunuyor

Berivan BABAHAN

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sosyal Hizmetler Şubesi, özel gereksinimli gençlerin toplumsal yaşama katılımını destekleyen örnek bir projeye imza attı. Yeni Dünya +1 Kafe adıyla hayata geçen proje, özel gereksinimli gençlerin hem meslek edinmesini hem de sosyal becerilerini geliştirmesini amaçlıyor. Down Sendromlu gençlerin hizmet verdiği kafe, Salı’dan Cuma’ya kadar 09.30 – 14.00 saatleri arasında Deniz Plaza otoparkı yanında hizmet veriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlayan projede gençler, Otelcilik Eğitim Merkezi (OTEM) bünyesindeki eğitim süreci boyunca mutfak ve baristalık eğitimleri alarak, edindikleri becerileri doğrudan uygulama fırsatı buluyor.

İlk Adım Eğitimle Atıldı

İlk hedeflerinin özel gereksinimli gençleri meslek sahibi yapmak olduğunu belirten LTB Sosyal Hizmetler Şubesi Amiri Sibel Demirpençe, proje kapsamında ilk olarak gençlere uzmanlar tarafından mutfak ve barista eğitimleri verildiğini belirtti. Bu eğitimler sayesinde gençlerimizin kendi ürettikleri ürünleri sunabilecekleri bir kafe kurma düşüncemizin ilk adımının atıldığını anlatan Demirpençe, sonrasında kafenin hayata geçirildiğini belirtti. Kafenin tamamen Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde oluşturulduğunu vurgulayan Demirpençe, “Gençler burada hem teorik bilgilerini pratiğe döküyor hem de iş yaşamına hazırlanıyorlar” dedi.

Ailelerin İnancı Arttı

Demirpençe, projenin başlamasıyla birlikte ailelerden de olumlu geri dönüşler alındığının altını çizdi. Ailelerin çocuklarındaki gelişimi gördükçe mutluluk duyduğunu belirten Demirpençe, başta endişeli olmalarına karşın, çocuklarının potansiyellerini keşfettikçe mutlu olduklarını anlattı. Demirpençe “Şimdi hem onlar hem de toplumdan gelen geri bildirimler çok olumlu. Onlara sadece bir şans verilmesi gerekiyordu, biz onu yaptık” dedi.

Eğitimden İşe, Güvenden Başarıya

Projenin özel eğitim sürecini yürüten Özel Eğitim Uzmanı Merve Borova, her aşamada gençlerin yanında olduklarını vurguladı. Borova, eğitimler sırasında gençlerin bireysel farklılıklarına göre uyarlamalar yaptıklarını belirtti. Önce kendilerini inanmalarını sağladıklarını belirten Borova, ailelerin ve çevrenin önyargılarını kırmanın en büyük adım olduğunu ifade etti. Borova, “Şimdi çocuklarını burada çalışırken gören aileler hem gururlu hem mutlu” ifadelerini kullandı.

‘+1’, Her Özel Gereksinimli Bireyin Katkısını Temsil Ediyor

Kafenin adıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Borova, yeni dünya ifadesinin Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ni temsilen kullanıldığını, ‘+1’in ise sadece Down Sendromu’nu değil, her özel gereksinimli bireyin artı bir değer kattığını temsil ettiğini anlattı.

En Başta Önyargılar Vardı

Proje aşamasında en önemli engelin önyargılar olduğunu, ancak sürecin sonunda bunu yıkmayı başardıklarını belirten Borova “Annelerimizden biri buranın müdavimi oldu. Hem kendileri sosyalleşiyor hem de çocuklarının yaptığı işleri gördükçe gurur duyuyorlar. En başta önyargılar vardı. Yapamaz düşüncesi hâkimdi. Bu önyargıyı inançla yıktık. Şimdi herkes yapabilir noktasına geldi” şeklinde konuştu. Özel gereksinimli bireylere çocukmuş gibi davranmanın bir hata olduğuna da değinen Borova, “Oysa onlar da birer birey. Acıma duygusunu değil, empatiyi temel alırsak gerçek iletişim kurabiliriz. Gelip bir kahve içsinler, gençlerin başarısına tanık olsunlar. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var” ifadelerini kullandı.