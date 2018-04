Zirve kırmızı beyaz

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Birinci Lig’de 28’inci hafta maçları oynandı. Ligin 28’inci haftasına lider giren Gönyeli, Maraş’ı 3-1 mağlup ederken takipçisi Esentepe’nin Bağcıl deplasmanında puan kaybetmesiyle şampiyonluğa ulaştı. Birinci Lig’den Süper Lig’e 2 takım daha yükselecek.

Şampiyon Gönyeli…

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Gönyeli, sezon içerisinde zaman zaman inişli çıkışlı performans gösterse de, ligin 28’inci haftasında Maraş’ı 3-1 mağlup ederek Birinci Lig’de şampiyonluğa ulaşan ekip oldu. Kırmızı beyazlı ekip, Maraş maçının ardından şampiyonluğunu kutladı. Gönyeli, şampiyonluk kupasını bu hafta sonunda konuk edeceği Hamitköy maçının ardından kaldıracak.

Esentepe’nin düşüşü sürüyor

Ligin 26’ncı haftası sonrasında aldığı kötü sonuçlarla birlikte liderliği kaybeden Esentepe’nin düşüşü bu hafta da sürdü. Kırmızı beyazlılar, Bağcıl deplasmanından 3-1 mağlup olarak evine dönerken, son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik alması dikkat çekti. Esentepe, şu anda 52 puanla 2’nci sırada yer alırken, ligde kalan 2 maçını da kazanması halinde Süper Lig’e direk çıkacak olan 2’nci takım olacak. 3’üncü sırada bulunan Girne Halk Evi’nin ise 50 puanı bulunuyor. Kalan iki haftada iki takım da Süper Lig’e direkt çıkma mücadelesi verecek.

Play off’a kalma mücadelesi sürüyor

Süper Lig’e yükselmek için bir bilet de normal sezon tamamlanınca oynanacak olan Play off maçları sonunda alınacak. Esentepe ile Girne Halk Evi arasında direkt yükselme mücadelesini kaybeden takımlardan biri Play off oynamayı garantilemiş durumda. Onun dışında şu anda Mormenekşe, Hamitköy, Dumlupınar, Maraş ve Göçmenköy takımlarından iki tanesi Play off çizgisinin altında kalacak.

Alt sıralarda heyecan yüksek

Ligde bir taraftan da küme düşmeme mücadelesi heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Ligin bitimine 2 hafta kala lige direkt olarak veda edecek olan takımların henüz belirlenmemesi bu yönde tehlike yaşayan takımları düşündürüyor. Ligin son sırasında bulunan Görneç, bu hafta Dumlupınar maçını kazanamaması halinde lige veda eden ilk takım olacak. Düşme potasının içerisinde bulunan bir diğer takım Kaya Mehmetçik’in de kalan bu süreçte hata yapma lüksü bulunmuyor. Play out maçlarını oynayacak takımların puan farkı az olmasından dolayı henüz netleşmemiş durumda. Kalan süreçte Değirmenlik, Bostancı Bağcıl, Akova Vuda, Doğancı, Lapta ve Çanakkale Play out çizgisinin dışında kalma, Görneç ve Kaya Mehmetçik takımları da direkt düşmeme ve Play out maçlarına kalma mücadelesi verecek.

Birinci Lig’in 28. Haftasında alınan toplu sonuçlar

Maraş – Gönyeli: 1-3

B. Bağcıl – Esentepe: 3-1

Girne HE – Lapta: 4-0

Değirmenlik – Mormenekşe: 2-0

Dumlupınar – Göçmenköy: 5-1

Hamitköy – Çanakkale: 4-0

Akova Vuda – Görneç: 6-2

Kaya Mehmetçik – Doğancı: 4-3