Zeytin hasadı başladı: Rekolte ve talep çok yüksek

YENİDÜZEN’e konuşan Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam üretimin verimli olduğunu ifade ederek, piyasadaki asıl sorunun ‘sahte yağ’ olduğunu vurguladı, “Kontrollü denetim şart” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Minareliköylü zeytin üreticileri, bu seneki hasadın geçen seneye göre çok daha iyi olduğunu söyleyerek, hem rekoltenin hem de talebin yüksek olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Tarım Bakanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam, Minareliköy’deki zeytin üretiminin bu sene oldukça verimli olduğuna işaret etti, “Zeytinde yaşadığımız asıl sıkıntı sahte zeytinyağı” dedi.

Uluçam, yağların denetiminde Türkiye’ye gönderilmesinin masraflı olduğuna değinerek, yılda birkaç kere Bakanlık mühendislerinin bahçe ve tarlalarda kontrol yapması gerektiğini ifade etti.

Yeniceköy Bardak Zeytinyağı Fabrikası Direktörü Burhan Bardak da, talebin artmasıyla fiyatın düştüğünü belirterek, geçen sene 5 litrelik zeytinyağı 150 TL’ye satışa sunulurken, bu sene 130 TL ile başlayacağını kaydetti.

Kimi üreticiler, bilinçsiz ilaçlamaya karşı olduklarını söyleyerek, köyde üreticiler için kurulacak bir birliğin, bu gibi yanlış üretime engel olacağını dile getirdi.

“Damlama su sistemi sayesinde, hem tasarruf, hem de verim sağlanıyor”

Üreticiler, Minareliköy’de yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam’ın, köy üretimine çok fazla katkı sağladığını söyledi. Uluçam’ın oluşturduğu sulama sistemi ile hem insan gücünden tasarruf edildiği, hem de ağaç ve ekinlerin çok daha fazla su aldığı belirtildi. Tonu 1,5 TL olarak kooperatiften sağlanan sularda, evlerdeki gibi sayaç olduğu, ay sonu fatura kesildiği öğrenildi.

Üreticiler bu sayede bahçelerinin gereken suyu aldığını ve bunun mali açıdan kendilerini çok zorlamadığını ifade etti. Bunun verimliliğe de direkt etki ettiğini dile getiren üreticiler, bu seneki üretimden çok ümitli olduklarını ekledi.

Tarım Bakanlığı’nda Ziraat Yüksek Mühendisi Erkut Uluçam:

“Piyasada asıl sıkıntı sahte yağ”

“Geçen seneki yağışların olumlu bir katkısını gördük. Piyasada asıl sıkıntı ‘sahte yağ’. Bunun için denetimlerin yapılması gerekir. Tabii zeytinyağını tespit etmek için Türkiye’ye göndermemiz gerekiyor ve bu da hem para hem de zaman kaybına yol açıyor. Eğer rutin olarak kontroller yapılırsa, en azından sahte yağlar önlenebilir ve gerçek zeytinyağı hak ettiği değeri görebilir. Zeytinyağı markette litresi 20-25 TL olarak satışa sunuluyor ancak 40 TL olması üreticileri kurtaran fiyattır. Özellikle siyah zeytinin de daha çok üretilmesi gerektiğine inanıyorum.”

Yeniceköy Bardak Zeytinyağı Fabrikası Direktörü Burhan Bardak:

“Talep arttıkça fiyat düşüyor”

“Zeytinlerimizi köyün üreticilerinden alıyoruz. Aldığımız zeytinleri temizlemek için makineden geçirdikten sonra, kırarak, 25 derece sıcaklıkta dönüşümünü bekliyoruz. Sonrasında da yağını çıkartıyoruz. İnsanların talebi çok fazla. Geçen sene zeytinyağı çok azdı, bu sene çok verimliyiz. Geçen sene 5 litrelik zeytinyağını 150 TL’ye satışa sunmuştuk ancak bu sene fiyatı 130 TL olarak başlattık. Talep arttıkça fiyat da düşüyor. Geçen seneye göre talep de rekolte de çok yüksek”

Alkan Çoban:

“Bilinçsiz ilaçlamaya karşı üretici birliği olmalı”

“Zeytin ve sebze üreticiliği yapıyorum, tamamen organik bir şekilde ürünlerimi yetiştiriyorum. Geçen seneye göre verim çok daha iyi. Zeytinleri topladık, fabrikaya satış yapacağız. Minareliköy’ün damlama su sistemine geçmesi bizim için çok iyi oldu, ben kendim de suladığım için zeytinlerim çok iyi su görüyor. Zeytine talep çok iyi durumda. Ben hiç ilaç kullanmadığım için hep olumlu geri dönüş alıyorum. Köyümüzde zeytin üreticileri birliğimiz yok ancak olması tüm üreticiler için çok daha iyi olurdu. Üretim de bu şekilde artabilir ve insanlar da bilinçsiz ilaçlama yapmaz.”

Arif Okçu:

“Bu sene rekolte geçen seneye göre çok iyi”

“Zeytin bu zamanlarda toplanır, kazanlarda kaynatılıp üç gün kadar bekletilir. Sonrasında damlara çıkarılıp kurutulur. Kuruyunca da fabrikaya veririz. 1974’ten beri zeytin üretimi yapıyorum, işimi çok seviyorum ve oldukça mutluyum. Belli müşterilerimiz var, hiçbir zaman ürün elimde kalmaz. Talep çok iyi durumda. Bu sene rekoltemiz de geçen seneye göre çok iyi. Biz hasada başladık, fabrikaya dağıtıma da başlıyoruz…”

Ahmet Emiroğlulları:

“Zeytinyağında ‘sahtelik’ sorunu yaşanabiliyor”

“Zeytin, çok zahmetli bir iştir. Ben 10 senedir üretiyorum, bunun budaması, sulaması, toplaması, ilacı, gübresi derken ilgi isteyen bir ürün, ama tamamen değer. Zeytin üretimine, para kazanmaktan ziyade hobi olarak başlamıştım. Kendi ihtiyacımızı karşılıyorduk. Ancak şimdi fabrikalara da satışını sağlıyoruz. Bu seneye oldukça iyi başlıyoruz. Az önce bahçeden geldim, rekoltemiz oldukça iyi. Talep de var. Zeytinyağında ‘sahtelik’ sorunu yaşanabiliyor. Daha önce basında da yer almıştı, yağa başka şeyler karıştıranlar var, uygunsuz koşullarda üretim var. Bunların denetlenmesi gerekiyor.”