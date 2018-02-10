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Yurttaşlıkta ‘keyfi’ uygulamalara son!

Yurttaşlıkta ‘keyfi’ uygulamalara son!

Yeni yurttaş olanların, yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kuralların yürürlüğe konulacağı ifade edildi.

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Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

İçişleri Bakanlığı…

Bakanlık bünyesindeki yapılacak çalışmalarda en dikkat çekici iki nokta; Yurttaşlık Yasası ve Çalışma Yasası’nda öngörülen değişiklikler oldu.

Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan yurttaşlıkların verilmesine dair kriterlerin keyfi uygulamaları önlemek için yeniden düzenleneceği, yurttaşlık verilmesine bazı sınırlamalar konulacağı, belirli süreler ertesinde beyaz kimlik uygulamasıyla çalışma izinli olarak ülkede bulunan yabancıların seçme seçilme hakkı hariç tüm yurttaşlık haklarını kazanmalarına imkanı yaratılacağı vurgulandı.

Öte yandan yeni yurttaş olanların, yurttaş olmalarından sonraki ilk genel seçimde oy kullanmamaları benzeri kuralların yürürlüğe konulacağı ifade edildi.

Gece kulüplerindeki hukuksuz uygulamalar için yasal düzenleme…

Cezaevinde suç türleri ve yaş gruplarına göre ayrım yapılarak özellikle çocuk ve genç suçluların yargılanmasında ve ıslah edilmesinde yapıcı ve koruyucu düzenlemeler getirileceği belirtiliyor. 

Gece kulüplerinde hukuksuz ve insan haklarını ihlal eden uygulamaların önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacağı, bu bağlamda, kulüplerdeki çalışma ve yaşam koşulları iyileştirileceği de planlandı.

 

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