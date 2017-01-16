Yunanistan Başbakanlık Basın Bürosu’nun, Kıbrıs sorunundaki müzakerelere ilişkin haberleri yalanlayarak Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında görüş ayrılığının bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Başbakanlığı Basın Bürosu’nun, “Kocas, Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakereler Dışında” başlığı altında yayımlanan haberi yalanladığını yazdılar.

Habere göre bu konuda yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın, Kıbrıs sorununa, BM kararları temelinde, kalıcı ve adil bir çözüm bulunması için Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in çabalarına destek verdiğini ve Anastasiadis ile sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın, Yunan Hükümeti’nin karar verdiği stratejiyi müzakere alanında başarıyla yerine getirdiği de ifade edildi.

KOCAS

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın, Orta Doğu’da barışa ilişkin zirvedeki açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Kocas, Cenevre’deki Kıbrıs sorununa ilişkin konferansın başarısızlığında Türklerin sorumluluğunun bulunduğunu ileri sürdü.

Olayların çarpıtıldığından bahseden Kocas, BM Genel Sekreter’in kendisinin ve Anastasiadis’in, konferansın, siyasi düzeyde cuma günü de devam etmesini önerdiğini çünkü teknik grupların nasıl çalışacağına dair talimatların verilmesi gerektiğini belirtti.

Kocas açıklamasının devamında Türk heyetin ise, müzakere edecek zamanlarının olmadığını söyleyerek toplantıyı terk ettiğini savundu.

EKOLOGLARDAN KOCAS’A DESTEK

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği bir açıklama yaparak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’a destek belirtti.

Ekologlar açıklamasında, gazete bilgilerinin, uzmanlar düzeyinde görüşmelerin geçtiğimiz cuma günü başlamasına yönelik Ankara, Londra ve BM yetkilileri arasında önceden anlaşma bulunduğunu ortaya koyduğunu, Atina’nın buna tepki göstermesiyle bu girişimin geri çekildiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Güvenlik başlığında gayri resmi bir belge hazırlandığının söylendiğini belirten Ekologlar, bunun, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas tarafından reddedildiğini de dile getirdi.

Ekologlar açıklamasında ayrıca Kocas’a yönelik eleştirileri de kınadı.