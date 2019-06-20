Yoldaş 4 yıl hapis yatacak
Mağusa’da 2018 yılında 14 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye giren ve 20 ay hapislik cezası alan Gökhan Yoldaş’ın cezasını az bularak istinafa başvuran Başsavcılığın talebi kabul gördü
A+A-
Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde 14 yaşındaki kızla 2 kez cinsel ilişkiye giren sanık Gökhan Yoldaş’ın cezası istinaf mahkemesi tarafından 20 aydan 4 yıl hapis cezasına yükseltildi.
Yargıtay Ceza Heyeti, Başsavcılığın dosyaladığı istinafı kabul etti.
Heyet oyçokluğu ile sanığa alt mahkeme tarafından verilen 20 ay hapis cezasını 4 yıla yükselttiğini açıkladı. Sanık “16 yaşından küçük çocuklara cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla alıkoyma”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” davalarından yargılanmıştı. (Evrim Kamalı)
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : CİNSEL İSTİSMAR, MAHKEME, GÖKHAN YOLDAŞ, İSTİNAF, KARAR
Önceki ve Sonraki Haberler