YKP, taraflara BM’nin verdiği öneme uyma çağrısı yaptı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs’ta taraflardan Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrısına uyup, halkı, BM’den soğutma amaçlı suçlamalardan vazgeçmelerini talep etti.

Durduran, yaptığı yazılı açıklamada, “Hemen tam ve federal bir devletin nasıl sağlanacağını planlayacak ve öneri hazırlayacak ekiplerini oluşturup, hazır olmalarını ve BM’ye duyurmaları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Alpay Durduran, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’ta taraflara, “Kıbrıslılar ve bölge için, gerçek siyasi irade ve sorumluluk ortaya koyup, çözüm için gereken uzlaşıları sağlama” çağrısında bulunarak dünyanın en üst kuruluşu olan BM’nin barışın güvencesi olmaya çalıştığını belirtti



