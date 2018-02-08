YKP, asgari ücretin hemen belirlenmesini istedi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanarak 2018’in ilk asgari ücretini sendikaların itirazlarını göz önünde bulundurarak belirlemesini istedi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, şubat ayı içinde olunmasına rağmen 2018’in ilk asgari ücretinin hâlâ belirlenmediğini belirterek, “döviz artışları, zam ve eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücretle çalışanların günlük 63 TL ile 4 kişilik ailesinin yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalıştığını” kaydetti.

“İNSANİ BÜTÜN DEĞERLER AYAKLAR ALTINDA”

“Açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir” diyen Kanatlı, asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992'den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşması gerektiği kaydetti.