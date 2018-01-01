Yılın ilk haftasında yağmur bekleniyor

Yeni yılın ilk haftası yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 2-8 Ocak dönemindeki hava durumuna dair raporuna göre, alçak basınç sistemi ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Sıcaklık da 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Hava yarın parçalı bulutlu, çarşambadan itibaren cumaya kadar ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

Cumartesi parçalı ve az bulutlu; pazar az bulutlu, pazartesi ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarın da genellikle Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.