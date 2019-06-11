Yenilenerek hizmete girdi

Birçok spor branşına uzun yıllardır ev sahipliği yapan, yaklaşık beş aylık bir süredir yenileme çalışmaları yapılan Atatürk Spor Salonu yeniden hizmete açıldı. KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Lig finali ilk maçı ile kapılarını açan Atatürk Spor Salonu, Başbakanlığa Bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından zemininden çatısına kadar yenilenerek yeniden ülke sporunun hizmetine sunuldu.

ZEMİNDEN ÇATIYA YENİLENDİ

1990 yılında hizmete giren Atatürk Spor Salonu’nda birçok salon sporu müsabakası ve partilerin kongrelerine ev sahipliği yapması dolayısıyla artık yenilenmek durumunda kalmıştı. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu döneminde yenilenme çalışmaları Ocak ayında başlarken geçtiğimiz hafta tamamlandı ve salon hizmete açıldı.

Salonda ilk iş olarak yıpranan parke zemin uluslararası standartlara uygun şekilde değiştirilerek yenilendi. Çatıya da el atılırken eski çatı değiştirilerek ısı yalıtımlı bir çatı salon yapıldı.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Zaman zaman sıkıntıların yaşandığı ses sisteminin değiştirildiği salon, engelli bireylerin ve sporcuların kullanımı için de uygun hale getirildi. Engelli asansörünün yanı sıra giriş için engelli rampaları takılırken, tribünlere iki ayrı yere engelli seyir bölümü yapıldı.

AÇILIŞTA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Atatürk Spor Salonu’nun yenilenme işleminin tamamlanması ile birlikte ilk müsabaka hentbol branşında oldu. Gençlik Gücü ile UKÜ erkek takımları finalin ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma öncesinde ise çeşitli etkinlikler düzenlendi. NEV Fitness sporcuları sergiledikleri gösterilerle beğeni toplarken, hentbolun eski yıldız isimleri gösteri maçında karşılaşarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Fotoğraf: Ferah Barışsev