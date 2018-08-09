Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu:Başarıyı tekrarlamak istiyoruz

K-Pet Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yenicami, son iki yılda olduğu gibi yeni sezonda da şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yenicami’de teknik direktör Sedat Devecioğlu, “Denk bütçemizle geçen yılın başarısını tekrarlamak istiyoruz” dedi.

Yabancıların durumu

Hazırlıkların gayet iyi gittiğini belirten Devecioğlu, yabancı oyuncu konusunda geçtiğimiz yıl kadroda olan ve savunmada önemli işler yapan Sedat Devecioğlu ile hücumda gol ayağı John Ebuka Okoye’yi kadroda tuttuklarını söyledi. Devecioğlu bir süre önce denemeye aldıkları Godspower’ın antrenmanlardaki performansından memnun olduklarını, hazırlık maçlarında oyuncunun durumunu gördükten sonra son kararı vereceklerini ifade etti.

Hazırlık maçları başlıyor

Geçtiğimiz hafta Girne’deki hazırlık kampının verimli geçtiğini belirten Sedat Devecioğlu, takımın taktiksel ve fiziksel olarak çok iyi bir kamp geçirdiğini ifade etti. Devecioğlu tam kadro halinde çalıştıklarını, cumartesi günü Gönyeli ile oynayacakları hazırlık maçları ile hazırlık maçlarına başlayacaklarını belirtti.

BEHİÇ VE ERAY İLE YOLLAR AYRILIYOR… Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de konuşan Sedat Devecioğlu yaptıkları görüşme sonrasında Behiç Kum ve Eray Osman Halil’in daha fazla şans bulabilme adına karşılıklı mutabakat sonrasında başka takımda oynamalarına karar verdiklerini belirtti

Behiç ve Eray ile yollar ayrılıyor

Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de konuşan Sedat Devecioğlu yaptıkları görüşme sonrasında Behiç Kum ve Eray Osman Halil’in daha fazla şans bulabilme adına karşılıklı mutabakat sonrasında başka takımda oynamalarına karar verdiklerini belirtti.

“Bize güvenenler bu yıl da destek olsunlar”

Yeni sezon hedefi ile ilgili de konuşan Devecioğlu, “Denk bütçeyle rakiplerimiz Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği’nin önünde geçtiğimiz yılkı başarıyı tekrarlamak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz” dedi. Devecioğlu sözlerinin sonunda “Bize güvenen yönetim, camia ve taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi bu yıl da destek olmalarını istiyoruz” dedi.