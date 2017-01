Yeni Yılı Dans Ederek Ve Şarkı Söyleyerek Karşılayın

Ersin KAŞİF

NEW YEAR MAGIC 2017

Bugün eski yılın son günü. 2017 yılının ilk gününü sizlerle karşılamak harika. 2016’yı geride bırakırken yeni yılı içinizi ısıtacak klasikleşen yılbaşı şarkılarıyla kutlamaya ne dersiniz? 2017’nin gelişini müzik dünyasının efsaneleşmiş isimlerinin klasik yılbaşı şarkılarıyla kutlamanız için sizlere özel olarak hazırlanan “New Year Magic 2017” albümü tüm dünyanın gözdesi olacak. Bu muhteşem albümde kimler mi var? Bu albümde herkes kendinden de birşeyler bulacak ve 2016’nın hatıralarını bir çırpıda gözünün önünden geçirebilecek. Evet, bu muhteşem albümde kimler var hemen görelim; Jamie Cullum, Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown, Ella Fitzgerald ve Dalida gibi efsanevi sanatçıların en özel şarkılarını bulabileceksiniz. İşte ayrıntılar;



“New Year Magic 2017”ın şarkı listesi ise şu şekilde:

1. Jamie Cullum, Michael Legrand – Let It Snow 2. Wayne Newton – Jingle Bell Rock

3. Burl Ives, Vidocraft Orchestra – Overture and a Holly Jolly Christmas 4. Ella Fitzgerald – Frosty The Snowman 5. Stevie Wonder – Someday At Christmas

6. Diana Ross & The Supremes – It Won’t Be Long ‘Til Christmas 7. Nina Simone – I Am Blessed 8. Marvin Gaye – Purple Snowflakes

9. Smokey Robinson And The Miracles – Deck The Halls/Bring A Torch, Jeannette, Isabella 10. James Brown – Please Come Home For Christmas 11. The Supremes – Silver Bells 12. The Temptations – Give Love On Christmas Day 13. Birthe Kjær – Let It Snow / Winter Wonderland 14. The Platters – Jingle Bells Jingle

15. Dalida – Vive Le Vent 16. Mel Tormé – The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) Bu keyifli albümü kaçırmayın! (EMI Music Haber).

HAYDİ DANSA…

2017’de bol bol dans etmek mi istiyorsunuz? Nights By You ve EMI-Universal Music Group işbirliğinin ilk meyvesi Nights By You Dance Compilation albümü ile dans etmeye başlayabilirsiniz. Şehrin en havalılarını, en iyi dans edenlerini, en çok gezenlerini… Kısacası güneş battıktan sonrası kendini özgür hissedenleri bir araya getiren Nights By You, EMI - Universal Music Group ile birlikte geceyi yeniden yaratıyor. Bu bir araya gelişin ilk meyvesi ise günümüz dans kültürüne ilham veren 28 ayrı parçanın yer aldığı 2 CD’den oluşan Nights By You Dance Compilation. Müzik severlerin koleksiyonlarında özel geceler için yeni bir yer açacak albümde rastlayacağınız isimler arasında The Avener, Disclosure, Fakear, The Parakit, Gorgon City, DNCE ve daha fazlası yer alıyor. (EMI Music Haber).

Nights By You Dance Compilation albümünün içinde yer alan parçaların listesi:

CD 1:

The Parakit ft. Alden Jacob - Save Me

Fakear Ft. Rae Morris - Silver

Felix Jaehn ft. Polin - Book of Love

JP Cooper ft. Avelino - Five More Days

Jonas Blue ft. Dakota - Fast Car

Ellie Goulding - On My Mind

Years & Years - King

Synapson ft. Anna Kova - All In You

The Avener ft. Ane Brun - To Let Myself Go

Dnce - Cake by The Ocean

John Newman - Come & Get It

Seinabo Sey - Pretend

Kwabs - Walk

Junge Junge ft. Kyle Pearce - Beautiful Girl

CD 2:

Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners - This Gir

Gorgon City ft. Vaults - All Four Walls

Tinie Tempah FT. Zara Larsson - Girls Like

Seeb ft. Neev - Breathe

Martin Solveig ft. Tkay Maidza - Do It Right

Madden ft. 6AM - Golden Light

Spada ft. Anna Leyne - Catchfire

Oliver Heldens & Saun Frank ft. Delaney Jane - Shades of Grey

Sean Bradford - Hello

Fred Falke ft. Elohim, Mansions On The Moon - It’s A Memory (Oliver Remix)

Vigiland ft. Tham Sway - Shots & Squats

Club Cheval - Discipline

TiMO ODV ft. Sarah Jackson - Save Me

Disclosure ft. Lorde - Magnets