Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖR

  3. Yeni nesil bankacılık başlıyor
Yeni nesil bankacılık başlıyor

Yeni nesil bankacılık başlıyor

Bankacılıkta yeni bir dönemi başlatacak Creditwest Gönyeli Şubesi dün açıldı…

A+A-

 

Bankacılıkta yeni bir dönemi başlatacak Creditwest Gönyeli Şubesi dün açıldı…

Creditwest Bank, teknolojik ürünlerini Creditwest Digital markası adı altında topladı.

 İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, Kiosk bankacılığı, Creditfast, Web’ten Sigorta, SMS Bankacılığı ve Telefon bankacılığından oluşan Creditwest Digital ürünleri ile hızlı, pratik ve güvenli bankacılık hizmetleri sunulacak

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, Kiosk bankacılığı, Creditfast, Web’ten Sigorta, SMS Bankacılığı ve Telefon bankacılığından oluşan Creditwest Digital ürünleri ile hızlı, pratik ve güvenli bankacılık hizmetleri de sunalacak.

Şubelerde sıra beklemenin sona ereceği yeni uygulama ile internet bankacılığı sayesinde tüm bankacılık işlemlerinin kolayca gerçekleşecek.

Bu haber toplam 290 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.