‘Yeni hasta veya şüpheli vaka yok’
Sağlık Bakanlığı, saat 17:00 itibarıyla açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir vaka olmadığını duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, saat 17:00 itibarıyla açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir vaka olmadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, bugün Coronavirüs şüphesi ile herhangi bir başvuru bulunmadığı gibi, tedavileri devam eden 5 vakanın genel sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.
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Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Coronavirüsü
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