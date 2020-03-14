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‘Yeni hasta veya şüpheli vaka yok’

‘Yeni hasta veya şüpheli vaka yok’

Sağlık Bakanlığı, saat 17:00 itibarıyla açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir vaka olmadığını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, saat 17:00 itibarıyla açıklanan 5 pozitif vaka dışında yeni bir vaka olmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bugün Coronavirüs şüphesi ile herhangi bir başvuru bulunmadığı gibi, tedavileri devam eden 5 vakanın genel sağlık durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

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