Yediği plastik yüzünden öldü

Tayland'da birkaç ay önce kurtarılan deniz ineği (dugong), midesindeki plastik kalıntılarının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Meryem adı verilen deniz ineği, Nisan ayında Tayland'da bir sahile vurmasının ardından kurtarılarak korumaya alınmıştı.

Deniz ineği, kendisini kurtaran dalgıçlara "sarıldığı" fotoğrafının sosyal medyada yayılmasıyla, dünyaca tanınır olmuştu.

8 aylık deniz ineği bir hafta önce hastalanmış ve yemek yemeyi kesmişti. Meryem'in müdahalelere rağmen, Cumartesi gece yarısı hayatını kaybettiği açıklandı.

Trang bölgesi su parkı müdürü Chaiyapruk Werawong "Meryem midesindeki iltihabın kanını zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti" dedi.