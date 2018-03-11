YDÜ'de Tamer Levent rüzgarı esti

Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü, ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tamer Levent’in, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki söyleşisi, çok yoğun ilgi ile gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son dönemin popüler dizilerinden İstanbullu Gelin’de, Avukat Garip rolü ile büyük beğeni toplayan deneyimli sanatçı; geçmişten gelen tecrübesi ve son dönemde başarılı dizi yapımlarındaki dikkat çeken karakterleri ile ilgili pek çok bilgiyi, TRT’de yıllarca kültür ve sanat program yapımcılığı ve sunuculuğu görevlerini üstlenen eşi Seynan Levent ile birlikte katıldığı, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümü tarafından, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümü mezunlarından Ömer Evre ile işbirliğiyle organize edilen söyleşide katılımcılarla paylaştığı belirtildi.

Söyleşide Eğitsel Derinlik!

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleştirilen söyleşide, sanat ve hayat ekseninde insan ele alındı. Tamer Levent, katılımcılara yönelttiği sanatın tanımı sorusu ile başladığı sözlerini, gelen farklı yanıtlar üzerinden, sanatın önemini vurgulayıcı yönde ve söyleşiye eğitsel bir derinlik kazandıracak şekilde sürdürdü.

Katılımcılardan gönüllüleri sahneye davet eden Levent, interaktif bir iletişim ortamı sağlayarak, insan ve sanat ekseninde, farkındalık yaratacak bir sunum gerçekleştirdi. İnsanın “bir şeyler yapma içgüdüsü”nü bir kez daha katılımcılar önünde, gönüller aracılığı ile ortaya çıkaran Tamer Levent; bu içgüdünün önemine işaret ederek, sanatın icrasında da ne denli önemli olduğunu ifade etti. Katılımcılardan da yoğun ilgi gören söyleşinin bu bölümünde, söyleşinin tamamında da söz konusu olduğu şekilde, yöneltilen sorular, Tamer Levent tarafından aydınlatıcı şekilde yanıtlandı.

“Senaryo ve Karakterlerin Derinliği Olmalı; Duygu Karşıya Geçmeli”

Son dönemdeki dizi yapımları ile ilgili açıklamalarında Tamer Levent, yazılan senaryolarda, insan odaklı olunması ve toplum içerisinden, çevremizdeki bireylerle ortak özellikler taşıyan karakterler yaratılması gerektiğini vurgularken; karakterleri izlerken, evet benim ailemden birine benziyor-çevremden birine benziyor duygusu yaratıldığı zaman, başarılı olunacağını ifade etti.

Levent, karakterlerin gerçek hayattan bireylere benzerliğinin yanı sıra, oyuncu tarafından da iyi işlenerek ve derinliği kurularak verilmesi gerektiğini vurguladı.

“Sanata Evet!”

Söyleşinin sonunda, Tamer Levent’in çağrısı ile, tüm katılımcıların coşkulu bir şekilde, “Sanata Evet!” demesi ve ardından, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından, Tamer Levent ve Seynan Levent’e plaketlerinin takdim edildi.

Tamer Levent ve Seynan Levent’e katılımları ve son derece eğitsel nitelikte söyleşi için Yakın Doğu Üniversitesi ve öğrencileri adına teşekkürlerini sunan, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, sanat adına önemli değerleri öğrencileri ve toplumla buluşturmaya devam etme hedefinde olduklarını vurgularken; organizasyon sürecindeki desteği için, eski mezunlarından Ömer Evre’ye; etkinlik sorumlularından YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayhan Dolunay ise , öğrencilerinin de organizasyon sürecindeki aktif katılımlarından bahisle, danışmanlığını sürdürdüğü Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Kulübü’ne teşekkürlerini sundular.