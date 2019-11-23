YDÜ’de sergi açılışı

Kazakistanlı ressam Omirzak Rystam’ın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel resim sergisi ile Tacikistanlı sanatçılar Bahrom İsmatov, Farrukh Negmatzade, Parvin Gulov ve Bahruz Zabirrov’un hazırladığı karma sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Tacikistanlı sanatçılara teşekkür belgesi ile kişisel sergisi açılacak olan Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’a Alasya ödülleri kapsamında uluslararası resim sanatçılarına verilen Uluğ Beg ödülü takdim edildi.

Sergi 29 Kasım tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gezilebilecek.