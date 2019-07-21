YDÜ Tenisçileri Tenis Şampiyonası'nda

2018-2019 Sezonu'nda Üniversiteler Arası Tenis Kadınlar Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, 20-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenleyeceği 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na katılacak.

Bu yıl Karadağ-Montenegro’nun başkenti Podgorica'da düzenlenecek olan Tenis Şampiyonası'nda 16 ülkenin şampiyon üniversiteleri mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi kafilesi 20 Temmuz Cumartesi günü adadan ayrılarak Karadağ’a gitti.