YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan, öğretim elemanları, öğrenciler ve veliler katıldı.

YÜCECAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Yücecan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, mezun olan öğrencilerin her adımda bir başarı ilkesini özümsemiş ödüllere doymayan bir üniversiteden, 4. nesil bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olduğunu söyledi.

ŞANLIDAĞ

Yakın Doğu Üniversitesi'nin 2019 yılı itibarıyla 4. Nesil üniversite modeli olma yolunda ilerlediğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, eğitimde kaliteyi, Ar-Ge ve inovasyona öncelik vermeyi, toplumu dönüştürme misyonunu bir adım daha ileriye götürebilme adına bu yıl alınan bir kararla üretilen bütün akademik çalışmaların sanayiye entegre edilerek ürüne dönüştürmeyi planlanladıklarını vurguladı.

Eğitim kalitesi ile akademik yönden saygın olarak anılan üniversiteler arasında yer almayı hedeflediklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyada gelişen yeni nesil üniversiteler arasında yer almak için çalışıyoruz. Temel hedefimiz dünya üniversiteleri arasında ilk 500 içerisine girmek ve modern sürdürülebilir kalıcı bir başarıyı elde etmek” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından bölümlerde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Diplomaların verilmesinin ardından meslek yemini edilmesi ve kep atılmasıyla tören sona erdi.