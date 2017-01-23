Türkiye’de ‘Enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulaması tartışması devam ederken, 2016 yılındaki elektrik tüketimi, 2015’e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovat saate ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesiyle rekor kırdı. Türkiye rekora koşarken, Kıbrıs’ın kuzeyinde elektrik tüketimi ile ilgili rakamlar henüz açıklanmadı.

TC Enerji bakanlığı, yaz saati uygulamasını sabitlerken ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’ projesini esas almıştı.

Yaz saati uygulamasının etkilerinin ilk kez görüldüğü kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttığı ortaya çıkmıştı.

Yılın son günlerinde arka arkaya yaşanan elektrik kesintilerinin maliyetinin saatte 2 milyon TL olduğu açıklanmıştı.

Tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı

AA’nın Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 272 milyar kilovat saat seviyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren Türkiye, 277,2 milyar kilovat saat de elektrik tüketti.

Söz konusu tüketim, bir önceki yıl tüketilen 265,7 milyar kilovat saate göre yüzde 4,3 artışı ortaya koydu. Aynı zamanda, 2016 tüm zamanların en çok elektrik tüketilen yılı olarak da kayıtlara geçti.

Elektrik üretimi ile tüketimi arasındaki 5,5 milyar kilovat saat seviyesindeki fark ise ithalat yoluyla karşılandı.

En çok tüketim 10 Ağustos, en az tüketim 12 Eylül’de

Geçen yıl elektrik tüketimi günlük bazda en yüksek 10 Ağustos tarihinde görüldü. 905 milyon 764 bin 38 kilovatsaat elektrik kullanılan 10 Ağustos’taki artışın sebebinin aşırı klima kullanımı olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada, en düşük tüketim de Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 12 Eylül 2016 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte, günlük 513 milyon 805 bin 39 kilovat saat elektrik tüketildi.