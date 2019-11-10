Dila ŞİMŞEK

Yavuz Çıkarma Plajı, 30 yıllığına bir şirkete kiralanması kararının iptal edilmesi ile gündeme geldi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Eski Müdürü Fuat Azimli, bölgenin sit alanı ilan edilmesi söylemlerine karşı, 22 Mart 2018’de Resmi Gazete’den duyurularak korunma altına alındığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Azimli, dönemin Bakanı Fikri Ataoğlu’nun talebi ile plajın sit alanı olması için bir çalışma hazırlanılarak 7 Mart 2018’de Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulduğunu, kararın 22 Mart 2018’de yürürlüğe girdiğini belirtti.

Azimli, “O zamanda, Meclis’teki gelişmeler doğrultusunda Fikri Bey’in böyle bir talebi olmuştu. Biz de Belediye ve Şehir Planlama Dairesi ile gerekli çalışmaları başlatmıştık ve Yavuz Çıkarma Plajı sit alanı olarak ilan edilmişti” dedi.

Bölgenin tarihi önemini vurgulayan Azimli, bu sebeple koruma altına alındığını ekledi.

“İnşaat yapılacaktı”

Azimli, Yavuz Çıkarma Plajı’na inşaat yapılması kararını hatırlatarak, alınan sit alanı kararı ile bölgenin korunduğunu ve fiziki müdahale için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayı gerektiğini belirtti. “Kamuoyuna sanki bu alan korunmuyormuş gibi yansıtılmıştı ancak bir seneyi aşkın süredir gereken karar alınmış durumda” dedi.

Alanın kiralanması kararının iptal edildiği açıklanmıştı

İki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması kararının iptal edildiği geçtiğimiz gün açıklandı.

İptal açıklamasını sosyal medyada duyuran Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay "Vakıflar Örgütü'nün Ekim ayında aldığı bir kararla yaptığı talep üzerine dün itibariyle Hükümet olarak bahse konu kiralamaya dair 2017 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını iptal ettik” demişti.

Özersay, o dönemde bölgenin kiralanması kararının gelen tepkiler üzerine uygulanmadığını anımsatarak iptal edilmediğini söyledi. Özersay "Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte kalmış ancak uygulanmamıştı" diye konuşmuştu.

Siber ‘iptal kararı geç kalınmış’

Eski Meclis Başkanı Sibel Siber de, Yavuz Çıkarma Plajı ile ilgili açıklamada bulunarak, bölgenin tarihi sit alanı ilan edilmesi için karar alınmasını istedi.

Siber, dün yaptığı açıklama ile bölgenin kiralanmasıyla ilgili iptal kararını “geç kalınmış prosedürün yerine getirilmesi” olarak değerlendirdi.

Meclis Başkanı olduğu dönemde toplantıya çağırdığı Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi’nin söz konusu kararın iptali ve bölgenin tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda oy birliğiyle tavsiye kararı ürettiğini kaydeden Sibel Siber, Meclis’te okunan bu karara tüm siyasi parti temsilcilerinin destek beyan ettiğini söyledi.

Siber, konuyla ilgili yazılı açıklamasında Meclis Başkanlığı döneminde ilgili yerlere kararın iptali ile ilgili yazı gönderdiğini, dönemin hükümetinden iptalle ilgili sözlü teyit aldığını da belirtti.

O dönem Bakanlar Kurulu’nda alınan kiralama kararının zaten uygulanamayacağını çünkü bu kararın Meclis’in onayına gelmediğini söyleyen Siber, “Bu konu yeniymiş gibi lanse ediliyor ama değil. Yine de bu gecikmiş prosedürün şimdi yerine getirilmesi memnuniyet verici. Artık beklenen burasının tarihi sit alanı olma konusunda gerekli karar üretilmesidir” dedi.

Öneri 11 Mayıs 2017’de yapılmıştı…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber Başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajının Tarihi Sit Alanı İlan Edilmesi konusunda oybirliği ile tavsiye kararı üretmişti.

Meclis Mavi Salonda gerçekleşen Komite toplantısına Başkan Siber’in yanı sıra Komite Üyeleri CTP Milletvekili Dr. Arif Albayrak, UBP Milletvekili Dr. Erdal Özcenk, DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katılmıştı.