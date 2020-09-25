‘Yasak delen’ toplantı masada

Devrim DEMİR

Başbakan Ersin Tatar’ın ‘kitlesel toplantı yasağı’nı hiçe saydığı görüntüler, Yüksek Mahkeme’nin gündemine taşındı.

YENİDÜZEN’in manşetten verdiği ‘Kendi koyduğu yasağı çiğnedi’ başlıklı haber sonrası Yüksek Seçim Kurulu dün konuyu gündemine alarak toplandı.

Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik konunun görüşüldüğünü bir karar üretileceğini açıkladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı:

“Adli suçtur”

Olayın ‘Adli bir suç’ olduğunu ifade eden Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı Dizdarlı, Yüksek Seçim Kurulu başkanı (YSK) veya toplantının gerçekleştiği ilçedeki Seçim Kurulu’nun şikâyette bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Polis Basın Subaylığı ise, kitlesel toplantının ‘Seçim suçu’ olduğunu bunun için Yüksek Seçim Kurulu’nun polise işlem emri vermesi gerektiğini kaydetti.

YSK toplandı…

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararlarını hiçe sayarak birçok farklı noktada toplantı yaptığı sosyal medyada yayımlanan Başbakan Ersin Tatar ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nda dün öğle saatlerinde toplantı gerçekleşti.

Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik konunun görüşüldüğünü bir karar üretileceğini açıkladı.

Şefik, ayrıca İskele bölgesinde benzer şekilde yine UBP tarafından yapılan toplantı sonrası İskele Seçim Kurulu ile UBP arasında bir yazışma olduğunu kaydetti.

HUKUKÇULAR NE DEDİ?

Avukat Ürün Solyalı:

“Sorumlular ceza alabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Avukat Ürün Solyalı, Yüksek Seçim Kurulu’nun Sağlık Üst Kurulu kararlarına atıf yaparak salgın dönemi nedeni ile miting ve kitle toplantılarını 1 Ekim’e kadar iptal ettiğini anımsattı.

Solyalı, Seçim ve Halk oylaması madde 20 Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin güvenli bir ortamda geçebilmesi için tedbirler almak ve genelge yayımlamak için yetkili olduğunu söyledi.

1 Ekim tarihine kadar ülkede yaşanan salgın nedeniyle kitle toplantısı ve mitinglerin yasaklandığını kaydeden Solyalı, “YSK, Sağlık Üst Kurulu kararlarına atıf yaparak salgın dönemi olan bu dönemde ve 1 EKİM 2020 tarihine kadar mitingleri ve kitle toplantılarını yasaklamıştır.

Buna rağmen yapılan kalabalık kitle toplantılarının tespiti halinde yine Seçim ve Halk Oylaması yasası tahtında Yüksek Seçim Kurulu re’sen yani kendiliğinden konu hakkında karar üretebileceği gibi, Seçim Kuruluna itiraz da oy kullanma hakkına sahip vatandaşlar tarafından yapılabilir” şeklinde konuştu.

“Kurallara uymayanlar suç işlemiş olur”

Solyalı, yapılacak soruşturma neticesinde sorumluların ceza alabileceğini kaydetti. Ürün Solyalı, “Yasada yazılı Kurullar veya Kurul Başkanları tarafından alınan karar ve önerilere, ihtara rağmen uymayanlar, bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler” şeklinde konuştu.

Avukat Tacan Reynar:

“Hukuka aykırılık varsa YSK değerlendirmeli”

Avukat Tacan Reynar, ülkede yaşanan salgın nedeniyle bir takım kararların alındığını Yüksek Seçim Kurulu’nun da bu yönde aldığı kararları açıkladığını anımsattı.

Reynar, YSK tarafından yapılan duyurular ve alınan kararlara tüm partilerin saygı göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Bu aşamada hukuka aykırılık varsa Yüksek seçim Kurulu konuyu değerlendirmeli” dedi.

Toplantı ve mitingler 1 Ekim’e kadar yasak…

Yüksek Seçim Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı “Seçim mitingleri ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e dek iptal edilmesi’ kararına karşın, Ersin Tatar’ın seçim gezilerine ve toplantılara devam ettiği dikkat çekti.

Miting ve kitlesel toplantıların iptal edilmesine rağmen 16 Eylül tarihinde Yenierenköy’de rozet takan Tatar, yasakları çiğneyerek Lefke’de esnafla bir araya geldi, önceki gece de Girne’de düzenlenen kitle toplantısına katıldı. Gerçekleşen toplantıda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlemlenirken, Başbakan ayrıca bir başka toplantısının fotoğrafını da kendisi paylaştı.

Bakanlar Kurulu da 8 Eylül tarihinde aldığı bir dizi yeni kararın içinde “Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.” maddesine yer vermişti.