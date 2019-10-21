Yargıtaydan maraş karari

Maraş’taki Rum mallarının Vakıf malı olduğuna ilişkin 2005 yılındaki kararın iptal edilip uygulamanın ret edilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuran Kıbrıslı Rum mülk sahiplerinin başvurası ret edildi.

Yargıtay Hukuk Mahkemesi'nde görüşülen davada, iki ayrı karar üretildi.

Narin Ferdi Şefik başkanlığında, Yargıç Ahmet Kalkan ve Yargıç Gülden Çiftçioğlu’nun gerçekleştirdiği oturumda, çoğunluk kararını başkan Narin Ferdi Şefik açıkladı.

Şefik Taşınmaz Mal Komisyonuna telkinde bulundu.

Başkan Narin Ferdi Şefik kararında, Taşınmaz Mal Komisyonuna telkinde bulunarak, Maraş konusunda 1974 yılı ve öncesine ait tapu ve koçanlarda usulsüzlük olup olmadığının araştırılmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, istinafı çoğunluk kararı ile ret ettiklerini açıkladı.