Yargıç: ‘Müebbet hapis öngören suç’

22 Ocak utanç gününün ardından tutuklanan 6 kişi mahkemeye çıkarıldı, Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların işlemiş oldukları suçların çok ciddi olduğunu ve “müebbet hapis cezası ön gördüğünü” belirtti.

Meclis’in çatısına çıkan, Afrika gazetesinin camlarını ve tabelasını kırarak, adeta linç girişiminde bulunan saldırganlar dün yargı huzuruna çıkartıldı.

Polis memuru Ömer Karadağlı zanlılar aleyhine “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından dava getirdi.

“Teminat” talebine rağmen Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Geniş güvenlik önlemleri

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ve ofisin harabeye döndürüldüğü saldırı ve Meclis binasının saldırıya uğraması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemeye çıkarılan zanlıları Avukat Recep Soner Sağlam savundu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak tahkikatı yürüten polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili bulguları aktardı. Karadağlı huzurda bulunan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan ile birlikte henüz tespit edilemeyen 9 kişinin daha arandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’nin TC’nin Afrin çıkarması ile ilgili olarak atmış olduğu “işgal” manşetini beğenmedikleri gerekçesi ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Polis, yapılan eylem sırasında polisin uyarısına rağmen şiddete başvurduklarını ve söz konusu gazetenin bulunduğu binanın giriş kapısı ile ofis pencerelerini atmış oldukları taşlarla kırdıklarını ve daha sonra söz konusu bina üzerine tırmanarak önce tabelasını kırdıklarını daha sonrada balkondan içeriye girdiklerini mahkemeye aktardı.

Polis olay gününden itibaren gerçekleştirilen soruşturma kapsamında huzurda bulunan zanlıların kamera kayıtlarından tespit edildiğini ancak zanlılar ile birlikte 9 kişinin daha arandığını ancak henüz tespit edilip tutuklanmadıklarını belirtti. Polis yapılan tespitte Afrika Gazetesi ve zeminde bulunan dükkânda yapılan tespitlere göre yaklaşık 16 bin 457 TL kasti hasar tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Ömer Karadağlı zanlılar aleyhine “ayaklanma, kanunsuz topluluk, kasti hasar, mülke tecavüz” suçlarından dava getirildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak serbest kalmaları durumunda tahkikata etki edemeyeceklerini belirterek yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları koşulu ile tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Kıdemli Yargıç: Olaylar infiale neden oldu

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar teminat ile ilgili olarak kararı açıklamak için mahkemeye ara verdi. Aranın ardından vermiş olduğu kararı açıklamak için oturum açan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların işlemiş oldukları suçların çok ciddi bir suç olduğunu ve müebbet hapis cezası öngören suçlardan olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç sanıkların Demokratik eylem yöntemlerinin dışına taşarak polisin tüm uyarılarına rağmen şiddetin dozunu artırarak gazete binasının camlarını taşla kırdıklarını, hatta daha ileri giderek binaya tırmanıp önce tabelasını kırdıklarını ve sonrasında balkondan içeriye girdiklerini ve mülke tecavüz suçunu da işlediklerini belirtti. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar bu olayların toplumda infiale neden olduğunu ve endişe ile karşılandığını belirterek bu tür suçları işleyenlerin sosyal durumlarının dışında kamu menfaati dikkate alınarak teminata bağlanması gerektiğini belirtti. Kıdemli Yargıç bu cümleden hareketle zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.

Mahkemenin vermiş olduğu karara zanlıları karşılamak için gelene destekçileri tepki gösterdi. Mahkeme havlusunda zanlıları karşılamaya Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Mağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve Lefkoşa milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yanı sıra Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek ile AKP Kıbrıs Temsilcisi Mehmet Demirci de vardı.

Bazı zanlı yakınları karara tepki gösterdi.

Mahkeme önü ve avlusunda alınan geniş güvenlik önlemi dikkat çekti.

Çok sayıda polis güvenlik için avluda...

YDP Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı da mahkeme avlusunda bekleyen kalabalığın arasındaydı.



6 zanlı mahkemeye yoğun güvenlik önlemi altında getirildi. Kurt ve Rabia işareti yapmak isteyen zanlılara polis müdahale etti.



Bekleyenler arasına bazı dernek başkanları ve YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da bulunuyordu.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA