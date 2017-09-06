Yalova yabancılarını belirledi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi ekiplerinden Yalova, yeni sezonda takımda yer alacak olan üç yabancı oyuncusunu belirledi. Oyuncular kendilerini Bostancı ekibinin futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attılar.

Hollandalı kanat oyuncusu Sidney Schmeltz’in yanı sıra İngiliz vatandaşı kanat oyuncusu Kwame Adjeman-Pamboe de sarı lacivertli ekibe imza attı. Yalova ayrıca orta sahada görev yapan Nijeryalı Oliver Uche Sunday Ogbonnaya’yı da renklerine bağladı.