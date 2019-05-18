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  3. Yakın Doğu Koleji sınav sonuçları açıklandı
Yakın Doğu Koleji sınav sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Koleji sınav sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Koleji, bugün Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

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Yakın Doğu Koleji, bugün Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 21 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 15 öğrenci tam burs, 34 öğrenci yarım burs ve  39 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 109 öğrenci burs almaya hak kazandı.

 

 

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

ARHAN MEHMET KAVUKLU

ERALP SUNİSİOĞLULARI

HASAN DOLMACI

ARİF TOROSLU

DORUK YAPRAHİ

ELMAZ ERYAMAN

İZEM IŞIK

METE DEMİR

ALP KAAN ÇAKIROĞLU

ECE ILGIN OYGUCU

FATMA BETMEZOĞLU

GÜLDEREN ÖZERAL

KEMAL ÖZBİLEN

MELİS TALUĞ

BERK TEZAY

DOĞA HÜSAM

DORUK GENÇ

EFE EREN

ENVER SERAKINCI RASMUSSEN

HÜSEYİN BAŞARAN

İLAYDA SAYINER

 Tam Eğitim Bursu Alanlar

AHMET SAÇAR

BERKSU DALCI

DOĞUKAN DORAK

KEREM TÜRKAY TOPÇU

MELEK BARDAK

SALAHİ HÜDAOĞLU

YİĞİTHAN DÖNMEZ

ZEKİ ZEKİCAN

BORA ERİN

ÇAĞRI KONTİ

EYLÜL ERSOY

NEHİR YAKULA

AZRA ÇAYLI

MEHMET MARGİLİLİ

NERİMAN AKGÜN

Yarım Eğitim Bursu Alanlar

AYBERK BERKSOY

ELA DOĞRAMACIOĞLU

IŞIL MUTALİP

SONER KANSEL

SU KATRANCIOĞLU

YAĞMUR KUZU

YAĞMUR YAKULA

DOĞA ÖZÇELİK

ELVİN ULAŞ

GÜLTEN GAZİTEPE

İBRAHİM UÇAR

İPEK ÖZKAN

POYRAZ TÜTER

SELİN ÇORUHLU

TOYA GÖKER

ZÜBEYİR EFE YÜCE

ALİ GENÇ

BARKIN ÇAVUŞOĞLU

BURAK ALİ UÇAR

DEMİR CAN

İREM ÖZKADER

MELİSA YUMURTACIOĞLU

ÜMİT UYSAL

AHMET ÇATAL

ARHAN YATMAN

ASYA NUR ULUCA

AYŞE BERKSAN

BİSEM EYLÜL NASİBOĞLU

EROL AKFERT

HAVVA NUR GÜRKAYNAK

NERMİN EVİRGEN

ÖDÜL ÖZDEN

ÖMER FARUK YILDIRIM

SUDENAZ ATAHAN

 Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar

BEGÜM DEMİRCİ

ECRİN YİĞİTER

EMİR ASLANTAŞ

ENVER EGE OSMANLI

NADİR ARAL ÜNALAN

NEHİR TURAN

AYŞE MAHİREL

AYŞENAZ ÇAĞLAR

BEREN ERCİLSUN

DERİN SU TUNÇBİLEK

GÜNEŞ ERGÜN

İSMAİL ÖZER

KAYEL AZER BAYCAN

MUSTAFA ALTUN

NELİN SAYDAM

SELİN SUPHİ

SU ÖZBİLGİLİ

TOPRAK UÇARDOĞAN

ZEYNEP CEREN ANLAR

BEHİYE KUMSER

ERAL SUNİSİOĞLULARI

GÖZDEM SARPOĞLU

MELEK NUR ÜNAL

MELİSA NUR YILDIZ

MISRA ORAL

MURAT AÇIKGÖZ

MÜSTEYDE ÖZMATYATLI

NEHİR ERKURT

ÖZNER KANAK

ŞEMSİNUR KÜÇÜK

TOPRAK BERKOL

ADA DOĞRU

BİRKE KEYFİALA

ÇAĞKAN ÖZŞAHİN

DİLA ALPAL

HAYAT GÜNEŞEL

POYRAZ EMRE

TUĞRA TURAÇ

VOLKAN KEÇECİOĞLU

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Aday Numaraları

348

452

172

141

453

310

316

155

130

355

149

188

319

478

369

194

180

482

138

175

481

354

426

104

385

421

278

297

463

218

288

213

440

236

346

455

408

204

168

224

286

466

376

377

216

146

237

154

179

313

284

102

167

235

285

249

340

454

268

282

395

450

293

116

142

358

150

379

239

477

356

469

296

353

394

460

246

202

251

351

212

383

476

225

164

270

467

254

437

439

443

110

412

207

370

269

101

264

210

475

169

473

200

106

118

399

243

280

405

252

185

400

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434

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184

187

192

360

332

109

157

129

198

107

227

367

156

451

165

365

309

160

206

275

472

166

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117

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294

232

197

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338

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330

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422

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390

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