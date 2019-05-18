Yakın Doğu Koleji sınav sonuçları açıklandı
Yakın Doğu Koleji, bugün Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Koleji, bugün Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.
İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.
Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 21 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 15 öğrenci tam burs, 34 öğrenci yarım burs ve 39 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 109 öğrenci burs almaya hak kazandı.
Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar
ARHAN MEHMET KAVUKLU
ERALP SUNİSİOĞLULARI
HASAN DOLMACI
ARİF TOROSLU
DORUK YAPRAHİ
ELMAZ ERYAMAN
İZEM IŞIK
METE DEMİR
ALP KAAN ÇAKIROĞLU
ECE ILGIN OYGUCU
FATMA BETMEZOĞLU
GÜLDEREN ÖZERAL
KEMAL ÖZBİLEN
MELİS TALUĞ
BERK TEZAY
DOĞA HÜSAM
DORUK GENÇ
EFE EREN
ENVER SERAKINCI RASMUSSEN
HÜSEYİN BAŞARAN
İLAYDA SAYINER
Tam Eğitim Bursu Alanlar
AHMET SAÇAR
BERKSU DALCI
DOĞUKAN DORAK
KEREM TÜRKAY TOPÇU
MELEK BARDAK
SALAHİ HÜDAOĞLU
YİĞİTHAN DÖNMEZ
ZEKİ ZEKİCAN
BORA ERİN
ÇAĞRI KONTİ
EYLÜL ERSOY
NEHİR YAKULA
AZRA ÇAYLI
MEHMET MARGİLİLİ
NERİMAN AKGÜN
Yarım Eğitim Bursu Alanlar
AYBERK BERKSOY
ELA DOĞRAMACIOĞLU
IŞIL MUTALİP
SONER KANSEL
SU KATRANCIOĞLU
YAĞMUR KUZU
YAĞMUR YAKULA
DOĞA ÖZÇELİK
ELVİN ULAŞ
GÜLTEN GAZİTEPE
İBRAHİM UÇAR
İPEK ÖZKAN
POYRAZ TÜTER
SELİN ÇORUHLU
TOYA GÖKER
ZÜBEYİR EFE YÜCE
ALİ GENÇ
BARKIN ÇAVUŞOĞLU
BURAK ALİ UÇAR
DEMİR CAN
İREM ÖZKADER
MELİSA YUMURTACIOĞLU
ÜMİT UYSAL
AHMET ÇATAL
ARHAN YATMAN
ASYA NUR ULUCA
AYŞE BERKSAN
BİSEM EYLÜL NASİBOĞLU
EROL AKFERT
HAVVA NUR GÜRKAYNAK
NERMİN EVİRGEN
ÖDÜL ÖZDEN
ÖMER FARUK YILDIRIM
SUDENAZ ATAHAN
Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar
BEGÜM DEMİRCİ
ECRİN YİĞİTER
EMİR ASLANTAŞ
ENVER EGE OSMANLI
NADİR ARAL ÜNALAN
NEHİR TURAN
AYŞE MAHİREL
AYŞENAZ ÇAĞLAR
BEREN ERCİLSUN
DERİN SU TUNÇBİLEK
GÜNEŞ ERGÜN
İSMAİL ÖZER
KAYEL AZER BAYCAN
MUSTAFA ALTUN
NELİN SAYDAM
SELİN SUPHİ
SU ÖZBİLGİLİ
TOPRAK UÇARDOĞAN
ZEYNEP CEREN ANLAR
BEHİYE KUMSER
ERAL SUNİSİOĞLULARI
GÖZDEM SARPOĞLU
MELEK NUR ÜNAL
MELİSA NUR YILDIZ
MISRA ORAL
MURAT AÇIKGÖZ
MÜSTEYDE ÖZMATYATLI
NEHİR ERKURT
ÖZNER KANAK
ŞEMSİNUR KÜÇÜK
TOPRAK BERKOL
ADA DOĞRU
BİRKE KEYFİALA
ÇAĞKAN ÖZŞAHİN
DİLA ALPAL
HAYAT GÜNEŞEL
POYRAZ EMRE
TUĞRA TURAÇ
VOLKAN KEÇECİOĞLU
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Aday Numaraları
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