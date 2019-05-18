Yakın Doğu Koleji sınav sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Koleji, bugün Yakın Doğu Koleji ortaokul binasında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavını gerçekleştirdi.

İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi sorusu; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladılar.

Sınav sonucunda hiçbir okul ücreti ödemeden 9 ay boyunca 500TL harçlık da alacakları Dr. Suat Günsel Bursu’nu 21 öğrenci almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında 15 öğrenci tam burs, 34 öğrenci yarım burs ve 39 öğrenci de çeyrek burs olmak üzere toplam 109 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Dr. Suat Günsel Bursu Alanlar

ARHAN MEHMET KAVUKLU ERALP SUNİSİOĞLULARI HASAN DOLMACI ARİF TOROSLU DORUK YAPRAHİ ELMAZ ERYAMAN İZEM IŞIK METE DEMİR ALP KAAN ÇAKIROĞLU ECE ILGIN OYGUCU FATMA BETMEZOĞLU GÜLDEREN ÖZERAL KEMAL ÖZBİLEN MELİS TALUĞ BERK TEZAY DOĞA HÜSAM DORUK GENÇ EFE EREN ENVER SERAKINCI RASMUSSEN HÜSEYİN BAŞARAN İLAYDA SAYINER

Tam Eğitim Bursu Alanlar

AHMET SAÇAR BERKSU DALCI DOĞUKAN DORAK KEREM TÜRKAY TOPÇU MELEK BARDAK SALAHİ HÜDAOĞLU YİĞİTHAN DÖNMEZ ZEKİ ZEKİCAN BORA ERİN ÇAĞRI KONTİ EYLÜL ERSOY NEHİR YAKULA AZRA ÇAYLI MEHMET MARGİLİLİ NERİMAN AKGÜN

Yarım Eğitim Bursu Alanlar

AYBERK BERKSOY ELA DOĞRAMACIOĞLU IŞIL MUTALİP SONER KANSEL SU KATRANCIOĞLU YAĞMUR KUZU YAĞMUR YAKULA DOĞA ÖZÇELİK ELVİN ULAŞ GÜLTEN GAZİTEPE İBRAHİM UÇAR İPEK ÖZKAN POYRAZ TÜTER SELİN ÇORUHLU TOYA GÖKER ZÜBEYİR EFE YÜCE ALİ GENÇ BARKIN ÇAVUŞOĞLU BURAK ALİ UÇAR DEMİR CAN İREM ÖZKADER MELİSA YUMURTACIOĞLU ÜMİT UYSAL AHMET ÇATAL ARHAN YATMAN ASYA NUR ULUCA AYŞE BERKSAN BİSEM EYLÜL NASİBOĞLU EROL AKFERT HAVVA NUR GÜRKAYNAK NERMİN EVİRGEN ÖDÜL ÖZDEN ÖMER FARUK YILDIRIM SUDENAZ ATAHAN

Çeyrek Eğitim Bursu Alanlar

BEGÜM DEMİRCİ ECRİN YİĞİTER EMİR ASLANTAŞ ENVER EGE OSMANLI NADİR ARAL ÜNALAN NEHİR TURAN AYŞE MAHİREL AYŞENAZ ÇAĞLAR BEREN ERCİLSUN DERİN SU TUNÇBİLEK GÜNEŞ ERGÜN İSMAİL ÖZER KAYEL AZER BAYCAN MUSTAFA ALTUN NELİN SAYDAM SELİN SUPHİ SU ÖZBİLGİLİ TOPRAK UÇARDOĞAN ZEYNEP CEREN ANLAR BEHİYE KUMSER ERAL SUNİSİOĞLULARI GÖZDEM SARPOĞLU MELEK NUR ÜNAL MELİSA NUR YILDIZ MISRA ORAL MURAT AÇIKGÖZ MÜSTEYDE ÖZMATYATLI NEHİR ERKURT ÖZNER KANAK ŞEMSİNUR KÜÇÜK TOPRAK BERKOL ADA DOĞRU BİRKE KEYFİALA ÇAĞKAN ÖZŞAHİN DİLA ALPAL HAYAT GÜNEŞEL POYRAZ EMRE TUĞRA TURAÇ VOLKAN KEÇECİOĞLU

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