Yağış bekleniyor

Serin ve nemli havanın etkisiyle hafta sonu yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün önümüzdeki bir haftalık süreye ilişkin tahminlerine göre, yarından itibaren serin ve nemli hava kütlesinin etkili olmasıyla, hava yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar günü yer yer sağanak ve Pazartesi günü yer yer yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 27 – 30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.