Yaala Balin “Mod”unuzu değiştirecek
New York’un ünlü Jazz vokalisti Yaala Balin 6 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa’nın yeni ve gözde mekanı Mod Cafe & Bistro’da sahne alıyor.
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New York’un ünlü Jazz vokalisti Yaala Balin 6 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa’nın yeni ve gözde mekanı Mod Cafe & Bistro’da sahne alıyor.
Amerikan jazz standartlarının birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Yaala Bali’ne
Orkestra arkadaşları Charis Ioannou, Dimitris Miaris, Greg Makamian, Marrios Spyrou eşlik edecek.
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Etiketler : Mod Cafe, Yaala Balin
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