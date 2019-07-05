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Yaala Balin “Mod”unuzu değiştirecek

Yaala Balin “Mod”unuzu değiştirecek

New York’un ünlü Jazz vokalisti Yaala Balin 6 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa’nın yeni ve gözde mekanı Mod Cafe & Bistro’da sahne alıyor.

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New York’un ünlü Jazz vokalisti  Yaala Balin 6 Temmuz Cumartesi akşamı Lefkoşa’nın yeni ve gözde mekanı Mod Cafe & Bistro’da sahne alıyor.

Amerikan jazz standartlarının birbirinden güzel parçalarını seslendirecek olan Yaala Bali’ne

Orkestra arkadaşları Charis Ioannou, Dimitris Miaris, Greg Makamian, Marrios Spyrou eşlik edecek.

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