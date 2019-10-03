Veri ihlaline 1 milyon 600 bin TL ceza!

Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'a kişisel verilerin korunmasına yönelik ihlal gerekçesiyle 1 milyon 600 bin TL ceza verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta’da birbirinden farklı üç özelliği olan “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyicinin” etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklı veri ihlali yaşandığı yönünde bilgi verildiği ancak konuya ilişkin bilgilendirmenin söz verildiği gibi takip eden hafta içinde yazılı olarak bildirim yapılmadığı belirtildi. Ve bunun üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.

280 bin kullanıcı veri ihlalinden etkilendi

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Kurul ayrıca Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtti.

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.

Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplam 1 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.