Vadili'de kaçak et, 4 tutuklu

Vadili'de bir ambarda Temmuz-Ağustos aylarında polis tarafından yapılan kontrolde, yaklaşık 1.5 ton kaçak et ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Polis konu ile ilgili şu paylaştı:



GÜMRÜKSÜZ MAL İTHAL VE TASARRUFU

Temmuz-Ağustos 2018- 17.08.2018 tarihleri arasında, Vadili’de bulunan bir ambarda polis tarafından yapılan kontrolde, F.K. (E-31), M.K. (E-31), H.K. (E-26) ve Y.T (E-50)’nin tasarrufunda G.K.R.Y. Bölgesinden ithal edilmiş olan toplam 1490 kg muhtelif dana ve koyun eti ve muhtemelen sahte olduğuna inanılan mühür bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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