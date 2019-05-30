Vadili’de 350 kilo kaçak et
Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 18 adet kesilmiş kuzu eti (toplam 350 kg) bulunarak emare olarak alındı.
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Polis Basın Subaylığı, bugün saat 15.00 sıralarında, Vadili'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş et bulunarak el konulduğunu açıkladı.
Polis açıklamasına göre, operasyon sonucu F.K.’nin (E-32) iş yerinde gümrüğe beyan edilmemiş 18 adet kesilmiş kuzu eti (toplam 350 kg) bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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