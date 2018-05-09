Uzatma kablosu kısa devre yaptı
Yılmazköy'de bu sabah, İbrahim Yasakçı'ya ait evde yangın çıktı
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Yılmazköy'de bu sabah, İbrahim Yasakçı'ya ait evde yangın çıktı. Yatak odasında uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında evin bir odası tamamen kullanılmaz hale geldi.
İlk müdahale ev sahipleri tarafından yapılırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının evin başka yerine sıçramaması yüreklere su serpti...
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