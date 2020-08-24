Uzaktan Eğitim için 16 maddelik öneri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, uzaktan eğitimin bir e-öğrenme süreci olduğunu, bu yönde dijital politika geliştirilmesi, ayrı departmanı, bütçesi ve hedefi olması gerektiğini belirtti.

Maviş yazılı açıklama yaparak, sendikanın uzaktan eğitim çözümleri için 16 maddelik önerilerini aktardı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, “Sağlıklı ve güvenli okul ortamları oluşturmanın yanında, sürdürülebilir uzaktan eğitim çözümleri ile de sürecin desteklenmesi kaçınılmazdır” diyerek yapıcı uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

Uzaktan eğitimin bir e-öğrenme süreci olduğunu, bu yönde dijital politika geliştirilmesi, ayrı departmanı, bütçesi ve en önemlisi hedefi olması gerektiğini belirten Maviş, yüz yüze eğitimin yanında dijital eğitim süreçlerinin kullanılabileceğini ve özellikle dezavantajlı gruptaki öğrencilerin öğrenim süreçlerinin desteklenebileceğini kaydetti.

Okulların eşitsizliklerin bir nebze giderildiği sosyal öğrenme alanları olduğuna işaret eden Maviş, bu yüzden sanal sınıflarda da eşitsizliklerin minimize edilerek dijital süreçler oluşturulması gerektiğini belirtti.

Bu anlamda kısmı pandemi veya tam pandemi olasılıklarını da düşünerek, eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan veya karma modelleri yedeklemek ve hazırda beklemek gerektiğini vurgulayan Maviş, sendikanın uzaktan eğitim çözümleri için görüşlerini şöyle sıraladı:

“1-Sunucu/Alt Yapı (Server)

Uzaktan eğitim sisteminin çalışabilmesi için güçlü bir server veya bulut sistemleri üzerinde bir depolama sistemi olması lazımdır. Bu sistem üzerine kurulacak web sitesinin veri tabanı, servis sağlayıcısı, depolama ayarları, host ve dns ayarları da düşünülmelidir.

2-Uzaktan Eğitim Sistemi

Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak açık eğitim platformları kullanılmalıdır.

3-Planlama ve Uygulama

Dijital eğitim programı yeniden kurgulanmalı, dersler seyreltilerek e-öğrenme ortamları oluşturulmalıdır. E-kitap, kaynak, e-kütüphane, soru bankası, kullanıcı sayısı, yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, rehberlik ve yönetim gibi mekanizmalara işlerlik kazandırılmalıdır. Her okula e-okul ve e-sınıflar oluşturulmalıdır. Merkez sistem ile sanal sınıfların sınırlılıkları ve özgürlükleri belirlenmelidir. Tüm bunlar için mevzuat oluşturulmalı, çeşitlilik ve özgürlükler ön planda tutulmalıdır.

4-Güncelleme ve Yedekleme

Çocuk güvenliği, bilgilerin yeniden kullanımı için yedekleme ve sistemin gelişim için güncelleme alanlarına da yatırım yapılmalıdır.

5-Eklentiler (Plugins)

Derslerin online yapılabilmesi için web konferans çözümleri üretilmesi gereklidir. Etkileşimsel içerik, veri tabanı oluşturma, forum, sözlük, ödev ve sınav gibi çok amaçlı entegre programlar için mali kaynak sürdürülebilir olmalıdır.

6-İnternet Erişimi

Çevrimiçi ve çevrimdışı takip için internet erişimi en az 2 Mbit olmalıdır 40 dakikalık bir video ders ortalama 300-500 MB, 4 Saatlik bir online derse ortalama 2-3 GB kota harcamaktadır. Youtube’dan 720p kalitede video ders programı izlemek içinse saatte 1,86GB internet kotası gerekmektedir. Bu anlamda online eğitim olabilmesi için internet hızı ve kapasitesi artırılmalıdır.

7-Simülasyon Tabanlı İçerik ve Programları

İnteraktif Video, LMS, XML, SCORM ve benzeri kodlamalar ile dijital içerik üretilmelidir. Bu içerikleri üreten Adobe Capative, Articulate 360, H5P vb. simülasyon tabanlı programların kullanımı öğrenim hayatına konulmalıdır. Bu içerikleri üreten bir merkez kurulmalı veya hizmet satın alınmalıdır.

8-Teknolojik Araç Gereç ve Erişim

Donanım, yazılım, internet bağlantısı yatırımları yapılmalıdır.

9-Eşitsizlikler

Kamu okulları ile özel okullar veya öğrencilerin sosyo-ekonomik durumuna göre oluşabilecek eşitsizlikler giderilmelidir. İhtiyaçlı öğrencilere internet ve tablet katkısı yapılmalıdır.

10- Hizmet İçi Eğitim/Psikolojik Destek

Öğretmen, öğrenci ve aileler sürdürülebilir hizmet içi kurslar ile geliştirilmeli, yeni öğrenme ortamlarının benimsenmesi için psikolojik destek sağlanmalıdır.

11-Uzaktan Eğitim Enstitüsü

Eğitim Bakanlığı bünyesinde enstitü kurulmalı, kadro yetiştirilmeli ve teknolojik donanımı teknik destek şekilde kurgulanmalıdır.

12-Çalışma ve Öğrenim Koşulları

Öğretmenlerin ve öğrencilerin ödev, hak ve sorumlulukları dijitalleşmeye uygun olarak geliştirilmelidir.

13- Siber Güvenlik

Hem sistemin güvenirliği, hem de öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için bilişim kapsamları çocuk koruma politikalarına göre düzenlenmelidir. Sistem siber saldırılara da cevap verecek bir yazılımla korunmalıdır.

14-Destek Eğitimi

Dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık uygulanarak öğrenme süreçleri hibrit model üstünden desteklenecek bir dijitalleşme inşa edilmelidir.

15-Vizyon/Misyon

Dijitalleşme ve e-öğrenme devlet politikası olmalı ve bu yönde adımlar atılmalıdır. Kesintisiz internet ve her çocuğa cihaz temini bir hedef haline dönüştürülmelidir. Yazılım, internet ve teknolojik gereç üreten şirketler ile toplum yararına pazarlık edilmelidir.

16-Uzaktan Eğitim İçin Bütçe

a) Server - 85000 dolar (Eğitim Bakanlığı tarafından temin edildiği ifade edildi)

b) Bulut Sistemi – Minimum 1 yıl için 20 bin dolar

c) Lisanslı Program – Microsoft Office 365 ( Kişi başı yıllık 3 dolar) (Öğrenciye A lisans ücretsiz)

d) Moodle İşletim Sistemi (Kullanıcı başı yıllık 1 dolar) veya Blackboard (Kullanıcı başı yıllık 5,6 dolar)

e) Lisanslı Simülasyon tabanlı program ( kişi başı aylık 30 dolar)

f) Lisanslı İnteraktif video programı (Kişi başı aylık 30 dolar)

g) Web konferans yazılımı ( Zoom – kişi başı yıllık 3.5 dolar)

h) Hizmet içi eğitim

i) Siber güvenlik sistemi

j) İhtiyaçlı öğrencilere ücretsiz internet erişimi

k) İhtiyaçlı öğrencilere tablet

l) Bazı çözümler bulut sistemi, web konferans yazılımı ve lisanslı program yazılımlarını tek bir başlıkta birleştirebilir. ( Örneğin Microsoft Office 365)

m) Yukarıda yazılanların sürdürülebilir olması için çok yüksek hızlı geniş bant fiber internet erişimi”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs’ın güneyinde öğretmenler ve öğrenciler için ikinci kez 16 bin random test yapıldığını, bununla beraber 19 bin adet tekli sıranın okullara gönderildiğini belirterek, 6 bin “dijital sınıf” için en az 3,7 milyon Euro, teknolojik alt yapının desteklenmesi için yıllık 2,2 milyon Euro ayrıldığını, ihtiyaçlı öğrenciler için ise 7 bin 400 tablet sağlandığını kaydetti.

Maviş, sağlıklı ve güvenli okul ortamları oluşturmanın yanında, sürdürülebilir uzaktan eğitim çözümleri ile de sürecin desteklenmesinin “kaçınılmaz olduğunu” ifade etti.

A-sekron veya sekron olsun, sistemin yatırım istediğini, bu konuda kaynak ayrılması gerektiğini kaydeden Maviş, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu sefer topluma hazırlıksız yakalandık deme lüksü olmadığını hatırlatır, yapıcı uyarılarımızın dikkate alınması gereğinin altını çizeriz.” ifadelerini kullandı.