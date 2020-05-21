Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı

Lefkoşa’da zanlı T.Y., uyuşturucu kullanması üzerine bayılan ve polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı H.A.’ya uyuşturucu verdiği gerekçesiyle dün teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs’ta saat 01.30 sıralarında zanlı H.A.’nın Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını ve polis tarafından araç içinde baygın olarak bulunduğunu söyledi. Yürütülen soruşturma sonucu H.A.’nın uyuşturucu tesiri altında kaza yaptığını ve uyuşturucuyu zanlı T.Y.’den temin ettiğinin görüldüğünü kaydetti. Zanlının üstü arandığında yaklaşık 2 gram cannabionid madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta T.Y.’den 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini anlattı. Aranan zanlının avukatıyla polise gelerek teslim olduğunu ve itiraf veya suçu kabul etmediğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefil 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.