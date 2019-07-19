Uyuşturucu kıyıya vurdu

YENİDÜZEN'e konuşan Narkotik Müdürü Barış Sel: “Yaptığımız araştırmalara göre, kıyılarımıza vuran ve aynı amblemi taşıyan uyuşturucu paketleri Türkiye’nin birçok sahilinde de ele geçirildi. Polis, Akdeniz sularında ciddi operasyonlar yapıyor.”

MAYIS AYINDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI… Kıyılara vuran yüklü miktarda sahipsiz uyuşturucu maddeleri bularak satmaya çalışan 2 kişi Mayıs ayında İskele’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Devrim DEMİR

Akdeniz sularında gemiden gemiye uyuşturucu sevkiyatı sırasında, polis operasyonlarından kurtulmak isterken denize atılan kalıp kalıp uyuşturucu madde son zamanlarda kıyılara vurdu.

2018 yılı Kasım ayı ve 2019 Temmuz ayına kadar polis tarafından yüz kilo Hintkeneviri ele geçirilirken, kıyılara vuran uyuşturucu maddeleri satmak isteyen 2 kişi de tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ileri tetkik için emare olarak alınırken, konuyla ilgili Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel, YENİDÜZEN’e konuştu.

Sel, söz konusu maddelerin 'Gubar' tipi Hintkeneviri’nin sıkıştırılmış hali olduğunu ve ülkede bu tür maddenin tüketiminin az olduğuna dikkati çekti.

Kasım ayından bu yana farklı kıyılara vuran uyuşturucu maddeler arasında en dikkat çekici miktar ise önceki gün Gaziveren’de deniz sahilinde yırtılmış vaziyette beyaz renk torba içerisinde ele geçirilen 28 kilo ağırlığındaki Hintkeneviri madde oldu.

Kıyıya vuran yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri bulanlarda bu durumdan faydalanarak satmak isteyenlerde tespit edildi.

Durumu fırsata çevirmek isteyenlerde var

Yüklü miktarda sahipsiz uyuşturucu maddeleri bulanların bazıları durumu fırsata çevirerek ticaretini yapmaya çalışan 2 kişi Mayıs ayında İskele’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi, 27 Mayıs tarihinde İskele’de düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu satmak isteyen iki kişiyi tasarruflarında 3 kilo 563 gram 470 miligram Hintkeneviri ile suçüstü yakalamıştı.

Zanlılardan yapılan soruşturma neticesinde polis, Zaferburnu bölgesinde saklanmış vaziyette 1 kilo 221 gram 10 miligram Hintkeneviri ele geçirildi.

Yakalanan S.G ve Ş.O verdikleri gönüllü ifadelerinde söz konusu maddeleri 12 Mayıs tarihinde Zafer Burnu bölgesinde kıyıya vurmuş kayalıklar arasında sıkışmış vaziyette bulduklarını itiraf etmişlerdi. Her iki zanlıda tutuklanarak İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmışlardı.

İlk buluntu Kasım ayında Kapalı Maraş bölgesinde

Akdeniz sularında gerçekleşen büyük uyuşturucu operasyonlarından kaçan tacirlerin attığı tahmin edilen ve kıyılara vuran ilk buluntu 15 Kasım tarihinde meydana geldi.

Mağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde, deniz sahilinde kıyıya vurmuş ‘Made in Lübnan’ yazılı plastik bidon içinde, 66 paket naylon ve krem renk bezlerle paketlenmiş 14 kilo 793 gram 910 miligram Hintkeneviri bulunarak polise teslim edilmişti.

69 paket 14 buçuk kilo esrar Dipkarpaz kıyılarına vurdu

Ocak ayında, bir vatandaş Dipkarpaz-Kaleburnu köyleri arasında

‘ Gukuma ‘ isimli mevkide, deniz sahilinde kıyıya vurmuş plastik bidon içinde 69 paket streç naylona sarılı sıkıştırılmış 14 kilo 500 gram 320 miligram Hintkeneviri buldu. Bulunan uyuşturucu madde vatandaş tarafından polise teslim edildi.

Kilolarca uyuşturucu Akdeniz köyü ve Lapta kıyılarına vurdu

Nisan ayında benzer uyuşturucu haberleri de Akdeniz köyü ve Lapta’dan geldi. 17 Nisan tarihinde Akdeniz köyü deniz sahilinde her biri dıştan sıkıştırılmış, şeffaf naylonlarda dıştan sıkıştırılmış bez torbalarda kalıp halinde 1 kilo 222 gram 200 miligram Hintkeneviri bulundu.

18 Nisan tarihinde ise Akdeniz köyünün yine fraklı bir noktasında, kıyıya vurmuş beyaz renk torbalarda 2 kilo 506 gram 10 miligram Hintkeneviri bulunarak, polise teslim edildi.

Yine aynı tarihte bu kez Lapta bölgesinden yüklü miktarda uyuşturucu haberi geldi.

18 Nisan tarihinde, Lapta bölgesinde deniz sahiline yem torbası içinde 20 paket toplam ağırlığı 22 kilo 750 gram 680 miligram Hintkeneviri bulundu.

Hemen her kıyıya yüklü miktarda uyuşturucu vurdu

Kasım ayında kıyıya vuran uyuşturucunun ardı kesilmedi. 2019 yılının hemen her ayında ülkedeki kıyılarda uyuşturucu madde bulundu. 29 Nisan tarihinde, Güzelyurt’ta Yayla köyü sahiline Arapça yazıları bulunan beyaz renk torbalar içinde 3 kilo 538 gram 510 miligram Hintkeneviri emare olarak alınmıştı.

Kalıplar halinde 28 kilo uyuşturucu bulundu

Aylardır kıyılara vuran en yüksek uyuşturucu miktarı ise önceki gün Gaziveren’de ele geçirildi. Önceki gün Gaziveren köyünde bir tatil köyünün yaklaşık 500 metre doğusunda deniz sahiline vurmuş torba içinde 28 kilo Hintkeneviri bulan vatandaşlar olayı polise bildirdi.

Emare olarak alınan uyuşturucu maddeler, ileri tetkik için analize gönderildi.

Sel: “Uluslar arası sularda uyuşturucu operasyonları yapılıyor”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel, kıyılara vuran ‘buluntu uyuşturucu’ maddeler ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Son zamanlarda kıyılara vuran uyuşturucu maddelerin ‘gubar’ tipi olduğunu ifade eden Sel, bu maddenin Hintkenevirinin sıkıştırılmış hali olduğunu kaydetti.

“Operasyonlarda polisten kaçarken atıyorlar”

Narkotik müdürü Barış Sel, emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin ülkede tüketiminin az olduğuna dikkati çekerek, “Preslenmiş, ‘gubar’ türü uyuşturucu madde genelde yolcuların kendi kullanımları için yanında getirdiği maddedir. Son zamanlarda kıyılara vuran uyuşturucu maddeler, açık denizlerde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında polisten kaçarken atıldığını tahmin ediyoruz.”

“Güney’e atılıp akıntı ile gelebiliyor”

Sel, bu tür uyuşturucu maddenin Kıbrıs’ın güneyinde de tercih edildiğini ifade ederek, iki seçenek olduğunu kaydetti.

Narkotik müdürü Barış Sel, sözlerine şöyle devam etti:

“Atılan bölgeleri de dikkate aldığımızda, Akdeniz açık sularında ya uyuşturucu alışverişinde sevkiyat sırasında bu maddeler düşüyor veya polisten kaçarken atılıyor. Bir başka şüphemiz ise Kıbrıs’ın güneyinde atılabiliyor. Önceki gün ele geçirilen 28 kilo uyuşturucu maddenin bulunduğu noktaya bakıldığında hemen 5 kilometre ilerisi Kıbrıs’ın güneyi. Eğer oraya atılıyorsa, akıntı ile kıyılarımıza vurabiliyor” dedi.

Sel: “Açık sularda ciddi operasyonlar var”

Türkiye’nin uluslar arası sularda son zamanlarda sürekli operasyon yaptığını ifade eden Sel, ülkede kıyılara vuran aynı tarihlerde Türkiye’de tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Buluntu uyuşturucu maddeler ile ilgili Türkiye ile bağlantıda olduklarını ifade eden Sel, “Yaptığımız araştırmalarda, kıyılarımıza vuran ve aynı amblemi taşıyan uyuşturucu paketleri Türkiye’nin birçok sahilinde de ele geçirildi. Akdeniz sularında polis ciddi operasyonlar yapmakta, uyuşturucu tacirleri polisten kaçarken veya uyuşturucu sevkiyatı esnasında bu maddeleri denize bir şekilde bırakıyor. 18 Nisan tarihinde Lapta’ya kıyı sahiline vuran 22 kilo uyuşturucu maddenin bulunduğu gün, Antalya açıklarında polis büyük bir operasyon yaparak tonlarca uyuşturucu maddeyi ele geçirmişti” dedi.