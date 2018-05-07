UYUŞTURUCU İTHALİNE 9 YIL HAPİSLİK!
Sadi Aladağ’a Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hintkeneviri uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçlarından dolayı 9 yıl hapis cezası verildi.
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda, aracı ile kaçmaya çalıştığı esnada kaza yapan ve BMW X5 model lüks aracında 1 kilo hintkeneviri ele geçirilen Ali Çetin Amcaoğlu’na uyuşturucu maddeyi temin eden Sadi Aldağ Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Sadi Aladağ’a Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hintkeneviri uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçlarından dolayı 9 yıl hapis cezası verildi.
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Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME, karar, Sadi Aldağ, Ali Çetin Amcaoğlu
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